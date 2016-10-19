به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز سال تحصیلی، قیمت کاغذ تحریر اندونزی که پرکاربردترین کاغذ در کشور به شمار میرود، بهشکلی ناگهانی افزایش پیدا کرد و بهای این محصول استراتژیک ظرف کمتر از یک ماه، تا ۴۰ درصد بالا رفت. گزارشها در هفتههای اخیر حاکی از آن بود که قیمت هر بند کاغذ از حدود ۵۶ هزار تومان به حدود ۷۴ هزار تومان رسید و هم اکنون نیز در بازار حدود ۸۰ هزار تومان معامله میشود.
در همین حال خبرهایی به گوش میرسد که یک و یا چند ناشر کتابهای آموزشی و کمک آموزشی در آستانه سال جدید تحصیلی، تمامی کاغذ موجود در بازار را خریداری کردهاند که این مسئله و در واقع احتکار کاغذ از سوی آنها، موجب کمبود شدید این محصول و تلاطم در بازار عرضه و تقاضای کاغذ شده است.
سیدحسین میرباقری رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید افزایش قیمت کاغذ طی هفتههای اخیر، در عین حال این روند صعودی قیمت را کاذب نامید و گفت: روند پائین آمدن قیمت کاغذ از حدود ۴ روز قبل به این طرف آغاز شده و در حال حاضر قیمت هر بند کاغذ تحریر حدود ۸۰ هزار تومان است.
میرباقری که خود رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و مواد سلولوزی نیز هست، با بیان اینکه ما حدود ۱۰۰ نوع کاغذ و مقوا داریم که اکثر واردکنندگان آنها به دلایلی مانند مشکلات مربوط به گشاش ال سی، مسائل بانکی و مهمتر از همه عدم ترخیص محمولههایشان در گمرکات، دچار مشکل شدهاند، افزود: متاسفانه روزهای متوالی بار واردکنندگان را در گمرک نگه میدارند و این مسئله به نبود عرضه کافی محصول در بازار میانجامد.
وی درباره این افزایش قیمت و نیز وضعیت کنونی بازار این محصول استراتژیک، ادامه داد: این مسئلهای هم که مدام در جامعه گفته میشود، کاغذ گران شده، فقط مربوط به یک قلم از انواع کاغذ یعنی کاغذ تحریر ۷۰ گرمی ۷۰×۱۰۰ است که آن هم بعد از تعطیلات اخیر رو به کاهش گذاشته است. آن قیمتی که برخی در بازار برای این نوع کاغذ تعیین کردند، با استقبال خریداران روبه رو نشد و عملاً خرید و فروشی صورت نگرفت.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران درباره این مسئله که گفته میشود یک یا دو ناشر آموزشی تقریباً کل موجودی بازار کاغذ را خریداری کردهاند و به نوعی این محصول را گرفتار پیامدهای پدیدهای به نام احتکار کردهاند و همین مسئله بوده که موجب افزایش ناگهانی قیمت کاغذ در بازار شده است، گفت: اینکه همه کاغذ موجود در بازار را خریداری کرده باشند را بنده نمیتوانم تائید کنم.اینها یک یا دو ناشر نبودهاند و چند ناشر بودهاند و ممکن است بنا به اقتضای کارشان و میزان مصرفشان برای تهیه کتابهای کمک آموزشی، اقدام به خرید انبوه کاغذ کرده باشند.
وی در واکنش به این پرسش خبرنگار مهر که «آیا منِ نوعی میتوانم تنها به صرف نیازمندی به یک محصول در یک مقطع خاص زمانی و یا به جهت تمکن مالی، کل موجودی بازار را خریداری و در واقع این بازار را از کاغذ تخلیه کنم؟»، گفت: البته بیشتر اینهایی که شما گفتید، به صورت نقدی از بازار خرید نمیکنند و من هم در این مقطع صلاح نمیدانم نامی از کسی ببرم اما متاسفانه این مسائل در بازار کاغذ هست.
میرباقری همچنین با اشاره به رایزنیهایی که برای ترخیص محمولههای کاغذ در گمرک صورت گرفته، پیشبینی کرد با ورود این کاغذها به بازار و برآورده شدن نیاز مصرف کننده، روند کاهش قیمت کاغذ طی روزها و هفتههای آتی کماکان ادامه داشته باشد.
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