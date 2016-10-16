رشادت های مدافعین حرم قدرت شیعیان را به رخ نظام سلطه کشانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جمع عزاداران افغانستانی و خانواده های مدافعین حرم تیپ فاطمیون در امامزاده اسماعیل زرگنده گفت: در تاریخ هیچ گاه مشاهده نمی کنیم شیعه به زیر بار ظلم رفته باشد، تاریخ نشان می دهد هر جایی که به ارزش های و اعتقادات شیعه از جانب هر کسی تعرض و تعدی شده است، شیعه در مقابل این تعرضات جانانه ایستاده است.

وی با اشاره به اینکه شیعه جمعیت چندانی ندارد اظهار داشت: به برکت اهل بیت و لطف خداوند تمام منابع استراتژیک و مادی دنیا در اختیار شیعیان قرار گرفته است و جهان باید در مقابل شیعیان تواضع و فروتنی داشته باشد. اگر می بینیم نظام سلطه امروز با برنامه ریزی لابی صهیونیستی به شیعیان حمله کرده اند به همین علت است که از اراده شیعیان برای فشردن گلوی نظام سلطه است، می ترسد.

طلایی خاطرنشان ساخت: امروز در تمام نقاط دنیا هر کسی به تفکر شیعه اعتقاد دارد در کنار شیعیان در برابر نظام سلطه ایستاده و آن را به زانو درآورده است و این جنایاتی که در مقابل شیعیان رقم می خورد به علت ترس از قدرت رو به فزونی شیعیان است. علی رغم تمام دشمنی ها به برکت رشادت و آمادگی مدافعین حرم و به خصوص فاطمیون در گوشه و کنار دنیا شرایطی داریم که اگر فرمان صادر شود ظرف ۴۸ ساعت حزب الله لبنان گنبد آهنین رژیم صهیونیستی را در هم خواهد کوبید.

وی افتخارات شیعه را از برکت خون سیدالشهدا (علیه السلام) شهدای کربلا دانست و یادآور شد: این لطف و نعمت پروردگار متعال است که ما را شیعه و دوستدار اهل بیت قرارداده است، اینهاست که شیعه را سربلند و مقاوم نگه داشته است و آینده متعلق به مسلمانان و شیعیان است. شیعه در راه دفاع از حرم اهل بیت تردید ندارد و در این راه جانفشانی می کند و خواهد کرد تا پرچم اسلام در جای جای دنیا برافراشته شود و در آن روز کسانی که امروز جانفشانی کرده اند در برابر مهدی موعود (عج) سربلند هستند.