نیروی انتظامی در حفظ امنیت و آرامش در لرستان سربلند بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس هوشنگ بازوند حفظ امنیت را مهمترین و سنگین ترین مأموریت در نظام اسلامی دانست و اظهار داشت: کارکنان نیروی انتظامی استان لرستان با شایستگی و توانمندی در حفظ امنیت و انجام این ماموریت خطیر سربلند هستند.

وی افزود: امنیت نیازی اساسی و تعیین کننده در هر جامعه‌ بوده و پیشرفت در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مستلزم وجود جامعه ای ایمن و منظم است.

استاندار لرستان هدف همه دشمنان ایران را ناامن کردن کشور دانست و گفت: به لطف خداوند متعال و با تلاش های شبانه روزی نیروهای مخلص و ولایی نظامی و انتظامی دشمنان در راه ناامن کردن کشور ناکام مانده اند.

بازوند با بیان اینکه نیروی انتظامی همواره در خط مقدم مبارزه با دشمن قرار دارد، عنوان کرد: امنیت بی نظیری که در حال حاضر در استان حکم فرما است به دلیل زحمات فرزندان شجاع نیروی انتظامی این دیار است که با امکانات محدود بیشترین تلاش ها را از خود نشان داده و این جای تقدیر و تشکر دارد.

وی پلیس را نیروی ولایی و ارزشمند خواند و گفت: ولایت پذیری، مردمی بودن و مکتبی بودن ویژگی بارز پلیس کشور است و همین ویژگی ها باعث تفاوت پلیس نظام مقدس جمهوری اسلامی با دیگر پلیس های جهان است.

استاندار لرستان با بیان این که همه مأموریت های پلیس در راستای رفع نیازهای مردم و جامعه است، بیان داشت: همه جامعه مکلفند برای استقرار امنیت با پلیس همکاری و مشارکت داشته باشند.

بازوند با تاکید بر اینکه مراسم عزاداری امسال در استان با شکوه تر از سال های گذشته برگزار شد، افزود: اینگونه عزاداری به طور حتم نشان دهنده عشق و علاقه مردم به امام حسین(ع) و یاران باوفایش است.