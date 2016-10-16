ایران اسلامی به قدرت بین المللی تبدیل خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب صلاحی در همایش اقتصاد مقاومتی و جایگاه قدرت بین المللی جمهوری اسلامی که ظهر یکشنبه با حضور استادان بسیجی در سالن تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد اظهارداشت: جنگ زمانی بر یک کشور تحمیل می شود که مسئولانش بترسند و جرات دفاع نداشته باشند.

وی افزود: در تاریخ سابقه ندارد قدرتی که اشتهای سیری ناپذیری دارد با دادن چند امتیاز قانع شود و از رفتارسلطه جویانه دست بردارد.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور تصریح کرد: اگر رهبری نبود و پرونده عراق را هدایت نمی کرد و مردم این کشور را آماده دفاع نمی کردند امروز باید در مرزها با تروریست ها می جنگیدیم و سرنوشت عراق یک سره شده بود.

وی اضافه کرد: فرهنگ آمریکایی حاضر است برای تسلط بر منافع خود، کودک و پیر و جوان را قتل عام کرده و در برابر هر جنایتی سکوت کند و اگر ولایت نبود خاک ایران توسط همین استکبار در توبره شده بود.

صلاحی گفت: در طول تاریخ در یک مقطع بهترین فرصت برای ما ایجاد شد که متاسفانه با سوء مدیریت آن را به تهدید تبدیل کردیم که در زمان فتحعلی شاه بود اما در حادثه دوم در زمان اشغال عراق ما توانستیم از این فرصت به گونه ای استفاده کنیم که دشمن ما به دوستی نزدیک تبدیل شود.

وی بیان کرد: کسی باور نمی کرد دشمنی که هشت سال در برابر ما با تحریک استکبار جنگید امروز تمامیت ارضی خود را با کمک ایران حفظ کند و عاشقانه طرفدار کشورمان و رهبری باشد و برای مقابله با تروریست ها از ما کمک بگیرد.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور یادآورشد: ایران اسلامی توانست با الگو دادن برای تشکیل بسیج و آموزش نیروها در عراق زمینه دفاع از این کشور را فراهم کند و این فرصت بخوبی مورد استفاده قرار گرفت.

صلاحی گفت: امروز به لطف الهی اقتدار ایران اسلامی در کشورهای اطراف به گونه ای شده که عربستان به وحشت افتاده و با حرکت های دیوانه وار می خواهد در برابر ملت ما خودنمایی کند و با رفتارهای کودکانه در مسیر سقوط قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: مردم ما آمادگی دارند با یک فرمان کار آل سعود را یکسره کنند و این اقتدار به گونه ای است که گالین پاول اعتراف کرده و گفت ایران می تواند در ۲۴ ساعت سرنوشت عربستان را تغییر دهد و حتی این کشور فرصت نخواهد یافت به آمریکا اطلاع دهد تا حمایتش کنیم.

وی بیان کرد: امروز نیز دو راه داریم یا باید تسلیم استکبار شویم که در فرهنگ ما نیست و عزت را زیر سوال می برد و یا باید به یک قدرت بین المللی تبدیل شویم.

صلاحی افزود: دکتر روحانی هم بسیار تلاش کرده و زحمت زیادی متقبل شده اما باید دیدچه اتفاقی رخ داده که ایشان می گویند قیام امام حسین(ع) برای مذاکره بود و یا آمریکا کدخداست شاید این مسائل برای پیش بردن مذاکره بود اما چه نتیجه ای گرفتیم.

وی اضافه کرد: هنوز امضای برجام خشک نشده موضوع ویزا مطرح شد و با آل سعود و این دولت مفلوک هماهنگ کردند تا نفت زیر۳۰ دلار برسد و حجاج را قتل عام کردند و مقابل ایران علم کردند.

صلاحی اظهارداشت: وزیر خارجه ۴ بار تقاضای ملاقات با وزیر خارجه عربستان می کند و رد می شود واین برنامه ها نشان می دهد باید در اعتماد به دشمن بازنگری کنیم.

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور یادآورشد: ۸۰ درصد راه را رفته ایم و آینده پژوهی در خصوص قدرت آینده جهان پیش بینی کرده که تا ۲۰ سال دیگر ایران به یک قدرت بین المللی تبدیل خواهد شد.