پرستاران می توانند بیمارستان های هیئت امنایی را اداره کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، دکتر علی محمد آدابی روز یکشنبه در جلسه شورای عالی نظام پرستاری که در شهر مقدس قم برگزار شد، افزود: آسیب های پرداخت ناعادلانه کارانه ها در نظام سلامت کشور که ریشه در گذشته دارد، در این دولت خودش را بیشتر نشان داده است.

وی با عنوان این مطلب که پرداخت نادعادلانه کارانه باعث ایجاد نارضایتی شده است، گفت: وزارت بهداشت بودجه ۱۰ وزارتخانه را می بلعد و این ظلم به سایر دستگاه هایی است که به مردم خدمت می کنند.

آدابی با طرح این موضوع که آیندگان حق دارند بر ما خرده بگیرند، افزود: حال این سئوال مطرح است که آیا طرح تحول سلامت برای اشباع کردن جیب پزشکان بوده است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تاکید کرد: برای اینکه ابهامات برطرف شود، بهتر است که درآمد پزشکان قبل و بعد از طرح تحول سلامت بررسی شود و شفاف به مردم بگویند.

وی ادامه داد: چرا باید شاهد تفاوت نجومی در پرداخت های پزشکان باشیم در حالی که خوب دانیم چه خسارت هایی می تواند ایجاد کند.

آدابی از اختلاف طبقاتی به عنوان یکی از پیامدهای پرداخت های نجومی نام برد و افزود: بی عدالتی، ویرانگر است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور گفت: آرزو دارم روزی برسد که یقه حیف و میل کنندگان منابع کشور را بچسبند و از آنها سئوال کنند که پول های مردم را کجا هزینه کردید.

وی با اعلام اینکه در سه سال گذشته بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در طرح تحول سلامت هزینه شده است، افزود: باید بگویند این پول کجا و برای چه کاری هزینه شده است.

آدابی با تاکید بر اینکه حاکمیت باید بر هزینه کرد منابع کشور نظارت کند، گفت: درمان باید برای همه اقشار جامعه یکسان باشد.

وی با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی، اظهارداشت: هر بلایی که سر ما می آید بخاطر زیر پا گذاشتن قانون است.

آدابی با انتقاد از اینکه ۹ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری می گذرد اما هنوز این قانون اجرایی نشده است، گفت: در مقابل، طرح تحول سلامت که قانون هم نیست، یک شبه اجرا می شود.

به گفته وی، سیاست دولت یازدهم بر خلاف اصل ۴۳ قانون اساسی است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به ایده هیئت امنایی شدن بیمارستان های دولتی، تاکید کرد: پرستاران برای مدیریت بیمارستان های هیئت امنایی در اولویت هستند و هرگز اجازه نمی دهیم پزشکان مالکیت بخش دولتی را در اختیار بگیرند.