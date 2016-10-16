۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بهین یاب در استان سمنان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی ظهر یکشنبه در نشست سی و ششم کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در این کارگروه با هدف ترویج اشتغال و رفع موانع تولید، ابراز داشت: این کارگروه در هفت ماه گذشته سی و شش جلسه را تشکیل داده که این از عزم جدی مسئولان در رفع موانع تولید واحدهای نیمه تعطیل دارد.

وی افزود: بهین یاب همچنین دیگر امکانی است که واحدهای تولیدی با مراجعه به آن درخواست تسهیلات رفع موانع تولید را مطرح می کنند و تا امروز بیش از دو هزار و۵۰۰ واحد تولیدی در دو بخش صنعت و کشاورزی در این سامانه ثبت نام کرده اند و مدارک آنها در حال بررسی است.

دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان با بیان اینکه از دو هزار و ۵۰۰ واحد ثبت نام شده در بهین یاب استان، یک هزار و ۷۸۰ واحد به بانک‌ها ارجاع داده شده اند، گفت: این واحدها در صف دریافت تسهیلات رفع موانع تولید هستند.

اسودی بیان داشت: تا کنون ۳۳۶واحد تسهیلات مربوطه را دریافت کرده اند و مابقی در حال تکمیل مدارک و بررسی‌های بانکی هستند که امیدواریم تسهیلات سایر واحدها نیز به زودی پرداخت شود.

وی افزود: تاکنون در کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان، مشکلات بیش از۲۳۰ واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی بررسی شده و ۵۸۰مصوبه در سی و شش جلسه ماحصل برگزاری نشست های کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان با حضور اعضا است.