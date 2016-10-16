مبارزه با آفات در دو هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی اصفهان انجام شد

محمد حسین شاملی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر ۲۱ استان کشور درگیر پدیده ریزگردها هستند، اظهار داشت: در استان اصفهان نیز ۱۶ کانون بحران فرسایش بادی وجود دارد و چنانچه به ساماندهی و جلوگیری از توسعه این کانونها توجه نکنیم این پدیده در دیگر بخشهای استان اصفهان نیز توسعه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه برنامههایی نظر توسعه جنگلهای دست کاشت، مالچ پاشی و ... از روشهای در دستور کار اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان برای جلوگیری از توسعه کانونهای بحران اعلام کرد و افزود: ساماندهی بهره برداران نیز از دیگر برنامهای در دستور کار این اداره کل است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در ادامه به وجود بیش از ۴۳ هزار بهرهبردار در مراتع و اراضی استان اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: در این راستا با تشکیل اتحادیه شرکتهای تعاونی در سطح استان این تعداد بهره بردار ساماندهی شدهاند.
وی همچنین با بیان اینکه تاکنون ۲۱۶ مورد تسهیلات به مبلغ ۱۲۴ میلیارد ریال با کارمزد چهار درصد بین بهرهبرداران توزیع شده است، اظهار داشت: مبلغ ۲۶ میلیارد تومان از این اعتبارات مربوط به سال جاری است.
شاملی در ادامه با بیان اینکه در شش ماهه اول سال جاری تعداد ۳۷ فقره قرارداد گشت و مراقبت ازعرصهها به مبلغ شش میلیارد ریال در سطح استان اصفهان منعقد شده است، تصریح کرد: همچنین توزیع ۱۷ هزار سیلندر گاز بین بهرهبرداران و مبارزه با آفات گیاهی در دو هزار و۸۰۰ هکتار از مراتع استان اصفهان به ویژه در شهرستانهای آران و بیدگل، کاشان، سمیرم و فریدونشهر از دیگر فعالیتهای صورت گرفته به دبنال راهاندازی شرکتهای تعاونی بهره برداران منابع طبیعی استان اصفهان بوده است.
نظر شما