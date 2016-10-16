به گزارش خبرنگار مهر، عابدین میر دریکوند ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بحران شهرستان پلدختر در سخنانی اظهار داشت: با توجه به تحقیقات انجام شده در سال جاری ۱۵ فقره آتش سوزی در این شهرستان رخ داده که از این تعداد عاملان پنج فقره آن شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی وی افزود: در شهرستان پلدختر اکثر حوادث به ویژه آتش سوزی ها به دلیل اختلافات محلی بین دامداران و عشایر منطقه است که بیشتر در مناطقی مانند «کرکی»، «چینه زال» و «تخت چان» رخ داده است.

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پلدختر گفت: این شهرستان از نظر توپوگرافی دارای کوههای بلند، مرتفع و راههای صعب العبور بوده که این مسئله مقابله با حوادث مختلف از جمله آتش سوزی را سخت و دشوار کرده ست.

میر دریکوندی تصریح کرد: در سطح شهرستان برای پیشگیری از وقوع آتش سوزی با جوامع محلی تفاهمنامه ای منعقد شده که در مناطق طولانی و صعب العبور دیده بان مستقر شود.

وی گفت: وسعت شهرستان پلدختر ۳۸۰ هزار هکتار بوده که از این میزان حدود ۳۶۱ هزار هکتار را جنگل و مرتع تشکیل می دهد و این شهرستان بعد از خرم آباد و الیگودرز از نظر وسعت جنگل ها و مراتع سومین شهرستان استان است.