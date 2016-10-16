سمنان متکدی بومی ندارد/ نارضایتی مردم از جولان متکدیان

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی ظهر یکشنبه در نشست ساماندهی متکدیان شهرستان سمنان به میزبانی فرمانداری، با تاکید بر ضرورت هماهنگی بین بخشی با دستگاه های متولی تکدی گری در شهرستان، ابراز داشت: تشکیل تیم مددکاری و مشاوره ای، با همکاری نیروی انتظامی و شهرداری سمنان می تواند گامی در راستای ساماندهی متکدیان باشد.

وی افزود: امروز باید با تیم های تخصصی از مراجع ذی ربط، متکدیان شهرستان را شناسایی و با صدور حکم قضایی با افرادی که در قالب تکدی گری از حس انسان دوستی و مشارکت مردم در کمک به دیگران سوء استفاده می کندد، برخورد قانونی صورت بپذیرد.

فرماندار سمنان حضور متکدیان در چهار راه ها، پشت چراغ قرمزها، اماکن متبرکه، ورودی داروخانه ها و بازار سمنان را به عنوان عاملی در نازیبا نشان دادن فضای شهری عنوان کرد و گفت: این امر نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته است.

دانایی بیان کرد: فرهنگ سازی عمومی در راستای جذب کمک های مردمی از طریق موسسات خیریه و دستگاه های حمایتی همچون کمیته امام خمینی(ره) و اداره بهزیستی می تواند سمنان را به شهر بدون گدا تبدیل کند که در این بخش از تمام پتانسیل اطلاع رسانی عمومی به منظور کمک سازمان دهی شده به محرومان از طریق سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه بهره مند خواهیم شد.

وی با تاکید بر ناامن کردن فضای شهری توسط برخی متکدیان افزود: بخشی از متکدیان فعال سطح شهر را معتادان و کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل داده اند که باید بر اساس قانون دستگاه‌های متولی پیگیری لازم را به عمل آورند.