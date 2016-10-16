گناباد شرایط مطلوب سرمایه گذاری در حوزه گیاهان دارویی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فروغ السادات بنی هاشم ظهر امروز در جلسه توانمندسازی زنان روستایی گناباد اظهار کرد: طبق آخرین آمار، زنان و دختران در داخل روستاها از تعداد آقایان بیشتر است و این برمی‌گردد به این که آقایان به دلیل خشکسالی و نبود کار به شهرها مهاجرت می‌کنند که در بیشتر خانواده‌ها زنان روستایی سرپرست می‌باشند و در کنار بحث خانه‌داری باید در معیشت خانواده نیز کمک کنند.

وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های وزارت جهادکشاورزی در حوزه زنان ایجاد ظرفیت‌های لازم برای معیشت زنان است و وزارت جهاد کشاورزی سعی کرده است با ایجاد ظرفیت‌هایی توسط کارشناسان امور زنان که کار آن‌ها آموزش مهارتی و توسعه اجتماعی است در این امر فعالیت نمایند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان افزود: با توجه به اینکه مبانی توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی است لذا طرح زنان تسهیل‌گر تحول اجتماعی و ظرفیت‌سازی را در حوزه بانوان روستایی و عشایری تا حدودی فراهم کرده است.

بنی‌هاشم تصریح کرد: یکی دیگر از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه زنان نهادسازی است که یکی از مشکلات زنان روستایی، عدم دسترسی به منابع مالی برای تولید محصولات کشاورزی است که وزارت جهاد کشاورزی با ایجاد صندوق اعتبار خرد، این دسترسی را برای زنان روستایی با سرمایه گذاری خود مردم و خیرین فراهم کرده است.

وی بسیاری از مشکلات شهری را به دلیل کم‌توجهی به روستاها دانست و افزود: برای رفع مشکلات شهری باید نگاه ویژه‌ای به روستاها داشت و با مهاجرت معکوس بسیاری از مشکلات شهری حل خواهد شد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان یکی از سیاست‌های جهادکشاورزی را سرمایه گذاری در بخش گیاهان دارویی برشمرد و افزود: در حوزه گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی بخشی از امکانات و تجهیزات خود را به این بخش اختصاص داده است زیرا کشت این گیاهان از لحاظ اقتصادی مهم است و با توجه به ظرفیت روستایی، خشکسالی‌ها و شرایط آب و هوایی، گناباد شرایط مطلوبی برای کشت گیاهان دارویی و سرمایه گذاری در این حوزه را دارد.