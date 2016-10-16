جزئیات پروژه جدید دولت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی در مراسم امضای تفاهم نامه چهارجانبه تامین تجهیزات حفاظتی، حمایتی و اطفای حریف مورد نیاز برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی گفت: تلاش سازمان برنامه و بودجه این است که امکانات مورد نیاز سازمان محیط زیست، شیلات و عشایر را با اتکا به توانمندی تولیدی صنایع دفاعی کشور تامین کند چرا که مطابق با اصل ۴۵ قانون اساسی، جنگل ها و مراتع جزو انفال و ثروت عمومی محسوب می شوند که در اختیار حکومت هستند ضمن اینکه مطابق با اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست نیز جزو وظیفه عمومی قلمداد می شود.

وی افزود: توجه ویژه دولت به حفاظت از محیط زیست و عرصه های طبیعی، تنوع بخشی به تامین مالی برای تحقق امور حاکمیتی، تجاری سازی تولیدات صنایع دفاعی، استفاده از فناوری نوین در حفاظت از عرصه های طبیعی و مجهز نمودن محیط بانان و جنگل‌بانان و در عین حال یگان‌های گشت‌دریایی به تجهیزات‌ پیشرفته انفرادی و گروهی و نیز تامین تجهیزات مورد نیاز برای آبرسانی به عشایر کشور از جمله اهداف این تفاهم نامه است.

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: بر این اساس سازمان برنامه و بودجه صدور تضمین بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات از محل بودجه های سنواتی را در کنار نظارت بر اجرای طرح و راهبری و هماهنگی طرح دنبال می کند و وزارت دفاع نیز تولید و تامین تجهیزات و ارائه آموزش استفاده از آن را به عهده دارد ضمن اینکه موسسه اعتباری کوثر نیز تامین مالی این پروژه را بر عهده گرفته است.

به گفته پورمحمدی، برنامه های متعددی در قالب این تفاهم نامه برای سازمان جنگل‌ها با اعتباری حدود صد میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بر این اساس تامین ۳۲ پهباد از جمله تجهیزاتی است که در قالب این تفاهم نامه در اختیار این سازمان قرار گرفته و سازمان برنامه و بودجه نیز ظرف ۳ تا ۵ سال آن را بازپرداخت می‌کند.

معاون سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست نیز در قالب این تفاهم نامه ۳۷ میلیارد تومان تجهیزات دریافت خواهد کرد که از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال‌های آتی سازمان ظرف ۳ تا ۵ سال بازپرداخت می‌شود و این در حالی است که تامین قایق موتوری، موتورسیکلت ۲۵۰ سی‌سی انژکتوری، جلیقه ضدگلوله، پانل ضدگلوله، شوکر، سلاح کلاشینکف، کلت، افشانه، دستبند، گاوصندوق، سلاح بی‌هوشی، دوربین و جی‌پی‌اس انجام خواهند شد.

وی سهم سازمان شیلات از این تفاهم‌نامه را ۴۵ میلیارد تومان ذکر و تصریح کرد: در قالب این تفاهم‌نامه تجهیزات مورد نیاز از جمله خودرو وانت، ناوچه، شناور، موتورسیکلت، موتورهای چهارچرخ و ساخت پلوگیری شناور به همراه طراحی و ساخت بالابر شناور گلف از دریا به ساحل نیز تامین می‌شود.

این مقام مسئول در سازمان برنامه‌وبودجه گفت: برای سازمان امور عشایر نیز ۴۰ میلیارد تومان تجهیزات از قبیل آب شیرین‌کن خورشیدی، کامیون تانکردار، خودرو پیکاپ و جی‌پی‌اس در نظر گرفته خواهد شد.

به گزارش مهر، تفاهم‌نامه تامین تجهیزات حفاظتی- حمایتی و اطفای حریق مورد نیاز برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی عصر امروز میان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهادکشاورزی و وزارت دفاع به امضا رسید.