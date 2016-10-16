تبادل استاد و دانشجو میان دانشگاه تهران و موسسه ماکس پلانک

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه تهران در این دیدار محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران ضمن معرفی دانشگاه تهران گزارشی از فعالیتهای دانشگاه ارائه کرد.
در این نشست دو طرف در زمینه همکاری بیشتر میان دانشگاه تهران و بنیاد تحقیقات آلمان و انجمن ماکس پلانک بحث و تبادل نظر کردند.
همچنین مقرر شد تماس میان دانشگاه تهران و بنیاد تحقیقات آلمان و مؤسسه ماکس پلانک به منظور بهرهگیری بیشتر از امکانات مربوطه در زمینه پروژههای تحقیقاتی، تبادل استاد و دانشجو، برگزاری نشستهای علمی ادامه یابد و اهداف مورد نظر جنبه عملیاتی پیدا کند.
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