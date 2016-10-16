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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۹

تبادل استاد و دانشجو میان دانشگاه تهران و موسسه ماکس پلانک

تبادل استاد و دانشجو میان دانشگاه تهران و موسسه ماکس پلانک

روسای بنیاد تحقیقات آلمان و انجمن ماکس پلانک با رئیس دانشگاه تهران دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه تهران در این دیدار محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران ضمن معرفی دانشگاه تهران گزارشی از فعالیت‌های دانشگاه ارائه کرد.

در این نشست دو طرف در زمینه‌ همکاری بیشتر میان دانشگاه تهران و بنیاد تحقیقات آلمان و انجمن ماکس پلانک بحث و تبادل نظر کردند.

همچنین مقرر شد تماس میان دانشگاه تهران و بنیاد تحقیقات آلمان و مؤسسه ماکس پلانک به منظور بهره‌گیری بیشتر از امکانات مربوطه در زمینه پروژه‌های تحقیقاتی، تبادل استاد و دانشجو، برگزاری نشست‌های علمی ادامه یابد و اهداف مورد نظر جنبه عملیاتی پیدا کند.

کد مطلب 3797123

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