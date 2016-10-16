قوه قضاییه و سازمان تامین اجتماعی تفاهم نامه همکاری منعقد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر الفت و سید تقی نوربخش به نمایندگی از قوه قضاییه و سازمان تامین اجتماعی تفاهم نامه همکاری به منظور تاکید بر ارتقای روش های مردمی پیشگیری از جرم را در هفت ماده امضا کردند.

رییس سازمان تامین اجتماعی در این مراسم بر نقش پررنگ تامین اجتماعی در ارتقای امنیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: ۴۲ میلیون نفر تحت حمایت و پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و پوشش ریسک های کوتاه مدت و بلند مدت از جمله وظایف این سازمان است.

سید تقی نوربخش با اشاره به نگاه پیشگیرانه در قوه قضاییه، گفت: ما به عنوان سازمان بیمه گر پیشگیری را مقدم بر درمان دانسته و از آن استقبال می کنیم.

نوربخش به سهم کلیدی سازمان تامین اجتماعی در راستای حمایت از اقشار مختلف اشاره و تصریح کرد: پیشگیری از حوادث و ایجاد فرایند های مسئولیت پذیری که در متن تفاهم نامه با قوه قضاییه آمده است، از جمله وظایف سازمان تامین اجتماعی است که از سه سال اخیر به صورت جدی در حال پیگیری است.

رییس سازمان تامین اجتماعی افزود: امید است با انعقاد این تفاهم نامه در راستای اجرای امنیت اجتماعی به عنوان اهداف اصلی سازمان تامین اجتماعی گام دیگری برداشته شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه و با تاکید بر ضرورت استفاده از جامعه هدف سازمان تامین اجتماعی، گفت: ارتقای مشارکت عمومی در امر پیشگیری از اهداف اصلی این تفاهم نامه است.

محمد باقر الفت افزود: میزان موفقیت با اتکا به روشهای مردمی در امر پیشگیری از جرم بیشتر است.