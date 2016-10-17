حمید قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر به برگزاری نخستین نمایشگاه لباس عاشورایی اشاره و بیان کرد: این نمایشگاه به همت کارگروه مد و لباس و با مشارکت اتحادیه پوشاک، انجمن طراحان و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان‌های مختلف برگزار می‌شود. به این ترتیب که ما با استان‌های مختلف مکاتبه داشته و از آنها خواسته‌ایم تا طراحان خوب و شاخص خود را به ما معرفی کنند.

دبیر کارگروه مد و لباس با اشاره به اهداف برگزاری نخستین نمایشگاه لباس عاشورایی گفت: لباس از دیدگاه ما یک رسانه است و تنها جنبه پوشانندگی ندارد از این‌رو تلاش کردیم تا لباس را بهانه‌ای برای انتقال زیبایی‌های عاشورا و انتقال مفاهیم معنوی قرار دهیم؛ از سوی دیگر فعالان حوزه مد و لباس را تشویق کنیم تا به ارائه طرح‌های مذهبی بپردازند و به تقدیر از کسانی بپردازیم که با طراحی لباس‌های عاشورایی به زنده نگه داشتن یک فرهنگ که برپایه ایثار و از خودگذشتگی است کمک می‌کنند.

قبادی به حضور لباس‌های محلی در نخستین نمایشگاه لباس عاشورایی اشاره و بیان کرد: طراحان و تولیدکنندگان لباس از استان‌های مختلف در این نمایشگاه شرکت کرده‌ و نمادهای محلی را با المان‌های عاشورایی در هم آمیخته‌اند. به عبارتی نمونه لباس عاشورایی که از هرمزگان آمده هم نمادهای این استان را داراست و هم نشانه‌هایی که انتقال دهنده فرهنگ عاشوراست.

او در پاسخ به این‌که آیا لباس‌های عاشورایی به روزهای خاصی از سال و ایام محرم اختصاص دارند گفت: شاید بتوان این لباس‌ها را در ایام دیگر سال هم بر تن کرد اما در این‌که لباس‌های ارائه شده در این نمایشگه تنها برای شرکت در مراسم عزاداری طراحی شده شکی نیست. اما ضرورتی وجود ندارد که این گونه لباس‌ها تنها در دهه محرم بر تن پوشیده شود ما در عزای دیگر امامان خود یا حتی در مراسم هنری و فرهنگی که در رثای کسی ترتیب داده شده می توانیم از این لباس ها استفاده کنیم.

قبادی در پایان گفت: نخستین نمایشگاه لباس عاشورایی از ۲۶ مهر تا دوم آبان در تالار وحدت برگزار و انواع لباس (لباس بچه و لباس‌های مردانه و زنانه) در آن به نمایش گذاشته می‌شود. این نمایشگاه، جنبه فروش ندارد اما دلمان می‌خواهد طرح‌های برتر آن به تولید انبوه برسند.