 مردم خراسان جنوبی ۱۲میلیارد تومان به نیازمندان کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا حسینی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کمک ۱۲ میلیارد و دو میلیون تومانی مردم استان خراسان جنوبی به نیازمندان طی شش ماهه گذشته، اظهار کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه از این مبلغ هفت میلیارد و ۶۹۸ میلیون تومان به صورت نقدی بوده است، بیان کرد: همچنین طی این مدت مردم استان بیش از چهار میلیارد و ۳۰۴ میلیون تومان به صورت غیرنقدی به این نهاد اهدا کردند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی ادامه داد: این کمک های جمع آوری شده در قالب طرح های صدقات، ایتام، اطعام، زکات مال و مستحبی، جشن عاطفه ها، فطریه، کفارات و غیره بوده است.

حسینی تاکید کرد: کمک های جمع آوری شده مردم متدین و نیکوکار استان براساس موازین شرعی در سرفصل های مختلف شامل خدمات درمانی، فرهنگی، ازدواج، مسکن، موردی و غیره مددجویان تحت حمایت و نیازمندان هزینه می شود.

وی ادامه داد: مردم نیکوکار استان خراسان می توانند از طریق شماره #۸۸۷۷* اپراتورهای تلفن همراه و شماره حساب ۰۱۰۲۱۰۲۸۹۱۰۰۵ بانک صادرات مرکزی بیرجند و یا مراجعه حضوری به ادارات شهرستانها و مراکز نیکوکاری به نیازمندان استان کمک کنند.

به گفته معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی مردم نیکوکار استان در شش ماهه نخست سال گذشته نیز بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۳۶۷ میلیون تومان به صورت نقدی و غیرنقدی به نیازمندان کمک کردند.