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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۶:۲۲

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

شناسایی ۴۲ دفتر غیرمجاز صدور ویزای جعلی اربعین/ شرط عبور از مرز

شناسایی ۴۲ دفتر غیرمجاز صدور ویزای جعلی اربعین/ شرط عبور از مرز

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت از شناسایی تعدادی از دفاتر و جایگاه های غیرمجاز صدور ویزای جعلی زائران اربعین خبر داد و گفت: شرط عبور زائران از مرز، ثبت نام در سامانه سماح است.

محسن نظافتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر تنها مرجع رسمی برای صدور ویزای زائران اربعین سامانه سماح است و تنها افرادی می توانند از مرز عبور کنند که در این سامانه ثبت نام و ویزا دریافت کرده اند .

وی گفت: برخی از افراد سودجو از زائران اربعین کلاهبرداری کرده و آنها را با صدور ویزای جعلی فریب می دهند که تعدادی از این کلاهبرداران با اطلاع رسانی زائران به سازمان حج شناسایی و بازرسان سازمان وارد عمل شده و دستگیر شده اند.

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج تاکید کرد: همچین برخی از دفاتر و جایگاههای غیر مجاز در استانهای مختلف کشور نیز که ویزای جعلی صادر می کردند شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند که در حال حاضر نیز فعالیت آنها تعطیل شده است.

نظافتی از مردم درخواست کرد که مراقب کلاهبرداری سودجویان باشند و فریب آنها را نخورند .

وی با اشاره به اینکه تنها شرط ورود زائران اربعین از مرزها ثبت نام در سامانه سماح است، گفت: تا چند روز مانده به اربعین متقاضیان می توانند در سامانه سماح ثبت نام کنند و این سامانه همچنان باز است .

نظافتی گفت: قیمت ویزا ۴۰ دلار است و این مبلغ را طرف عراقی مشخص کرده است به همین دلیل هر دفتر و یا جایگاهی که که مبلغ کمتر و یا بیشتری بگیرد تخلف کرده و غیر مجاز است و کلاهبرداری باید اطلاع داده شود.

به گفته مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت ، در حال حاضر در ۱۶ نقطه در استانهای مختلف کشور ویزا برای زائران اربعین صادر می شود.

وی با اشاره به اینکه بیمه و خدمات پزشکی نیز مختص زائرانی است که ثبت نام کرده اند ، افزود: ۴۰ دلار برای ویزا و ۲۵ هزار تومان نیز برای بیمه از زائران دریافت می شود که سقف تعهدات بیمه برای این افراد ۱۹۲ میلیون تومان است.

نظافتی همچنین از ثبت نام ۳۰۱ هزار نفر در سامانه سماح تا صبح امروز خبر داد.

کد مطلب 3797139
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • للل ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
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      از سامانه هاتون همیشه یک بک اپ روی سایت دوم مثلا سماح2داشته باشید که اگر برای سایت اول مشکلی پیش امد سایت دوم به کار ادامه بده تا سایت اول به کار برگرده
    • اینجا کجاست؟؟؟؟ ۰۹:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
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      یعنی از اباعبدالله هم خجالت نمیکشن. البته در مقبل اختلاس ها چیزی نیست.

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