به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمیع ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اعلام برنامههای هفته ملی استاندارد با شعار «استاندارد بین المللی سلامت جهانی» اظهار کرد: مراسم بزرگداشت روز ملی استاندارد چهارشنبه ۲۸ مهر ماه جاری با حضور نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی، از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه تا ۲۱ در سالن همایشهای هتل ثامن مشهد برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه برای کنترل کیفیت خدمات داخلی اقداماتی شامل صدور پروانه، بازرسی از محصولات وارداتی و صادراتی انجام شده است، ادامه داد: وظایف سازمان ملی استاندارد شامل نظارت بر استانداردهای کالاهای داخلی، کنترل کیفیت کالاهای خارجی، عیارسنجی فلزات گرانبها، تأیید صلاحیت مؤسسات و مجموعهها، ترویج فرهنگ استاندارد و کیفیت در جامعه و غیره است.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با بیان اینکه خراسان رضوی ۱۰ درصد پروانههای استاندارد کشور را داراست، عنوان کرد: در خراسان رضوی تولیدات ۲۱۰۰ واحد صنفی استان کنترل میشود و سال گذشته ۲۳۰۰ پروانه نیز تمدید شد.
وی با تاکید به اینکه آزمایشگاههای فعال را در حوزه نساجی، لوازم گاز سوز، مکانیک و غیره داریم، ابراز کرد: در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی ۱۶ آزمایشگاه مورد تأیید قرار گرفتند و ۱۰ درصد آزمایشگاههای خراسان رضوی توسط بخش خصوصی اداره میشوند.
جمیع ادامه داد: در حال حاضر ۱۵۸ آزمایشگاه فعال در سطح استان داریم و از ابتدای امسال تاکنون پروانه ۱۷ آزمایشگاه جدیدالتأسیس صادر و پروانه پنج آزمایشگاه متخلف نیز تعلیق شده است و در مجموع ۱۵ درصد از آزمایشگاههای کشور در خراسان رضوی هستند.
بازنگری و تجدید نظر هر استانداردی بعد از پنج سال
وی با بیان اینکه در زمینه تدوین استاندارد ملی به جز دارو در تمامی زمینهها اقدام میشود و ۲۷ هزار مورد تدوین استاندارد در کشور داشتیم که از این میزان تدوین ۵۰ استاندارد آن برعهده اداره کل استاندارد خراسان رضوی بوده است، اظهار کرد: ۳۰ مورد آن در شش ماهه نخست امسال تحقق یافته است و هر استانداردی باید پس از پنج سال بازنگری و تجدید نظر شود.
مدیر کل استاندارد خراسان در رابطه با برگزاری دورههای آموزشی مدیران کنترل که در حال اجرا است، ابراز کرد: تاکنون ۱۷ هزار ۸۰۰ ساعت آموزش برای مدیران کیفیت و ۳۵۴ ساعت آموزش برای کارشناسان داشتهایم.
وی افزود: همچنین آسانسورها باید بازرسی و کنترل ادواری داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، قبل از بروز هرگونه حادثهای به آن رسیدگی شود و پیشگیری لازم را در این رابطه داشته باشیم.
جمیع با اشاره به اینکه ۱۳ شرکت بازرسی آسانسور در استان فعالاند، بازرسی لازم را دارند و مرتب کنترل میشوند و این شرکتهای بازرسی در تمامی مجموعهها و حوزهها فعالیت میکنند، گفت: به طور مثال جایگاههای سوخت، جایگاههای CNG، شهربازیها، مراکز آبی و غیره مورد بازرسی قرار میگیرند و براساس بازرسیهای انجام شده دستور قطع گاز سه واحد CNG استان به دلیل عدم تأیید استاندارد داده شده است.
وی ادامه داد: ۵۰ درصد کلیه آسانسورهایی که قبل از سال ۱۳۸۲ نصب شدهاند دچار مشکل هستند و آسانسورهای پس از آن تاکنون نیز ۵ تا ۱۰ درصد است که دارای اشکال هستند و اکثر مشکلات مربوط به مکانها و معابر عمومی بوده که در صورت بروز هرگونه مشکلی مدیر آن مجموعه باید پاسخگو باشد.
تعداد هزار کالا نیازمند استاندارد اجباری هستند
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی تصریح کرد: پلهبرقیها و جرثقیلهای بُرجی مشمول استاندارد اجباری نشدند و متأسفانه شاهد حوادث زیادی در این رابطه بودیم که در این راستا پیشنهاد استاندارد اجباری پلهبرقی و جرثقیل بُرجی را به شورای ملی استاندارد دادهایم که این موضوع در حال بررسی است.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۷۰ پروانه جدید صادر شده و ۷۷۶ پروانه هم تمدید شده و ۱۶۰ پروانه نیز تعلیق و ابطال شده است و در مجموع در این مدت تعداد دو هزار و ۸۶۶ مورد بازرسی از مراکز تولید و چهار هزار و ۵۹۷، مورد بازدید از مراکز عرضه داشتهایم، همچنین در حوزه نمونهبرداری نیز، تعداد نه هزار و ۸۴۹ مورد بازرسی از مراکز تولید و ۳۱۱ مورد نمونهبرداری از مراکز عرضه داشتهایم.
وی افزود: ۲۲۵ مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری معتبر صادر شده است و ۳۰۲ مورد نیز استاندارد تشویقی دریافت کردهاند و هزار قلم نیازمند استاندارد اجباری هستند.
جمیع با اشاره به اینکه حدود ۶۰ مجموعه تفریحی، سرپوشیده، رو باز و آبی در خراسان رضوی داریم که ۲۹ مرکز آن در مشهد،۳۱ مرکز دیگر نیز در شهرستانهای استان که در این مجموعهها ۳۶۲ وسیله دارای شرایط استاندارد هستند، گفت: این وسیلهها فعال هستند و ۵۰۰ وسیله هم دارای شرایط غیر استاندارد که این وسیلهها نیز پلمپ شده است و در شش ماهه نخست امسال ۱۵۶ مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی استان داشتهایم.
وی اضافه کرد: همچنین در حال حاضر از مجموع چهار مجموعه آبی خراسان رضوی، سه مجموعه آبی استاندارد و یک مجموعه آبی دیگر نیز غیر استاندارد هستند و در میان این مجموعهها سرزمین موجهای آبی، سرزمین موجهای خروشان و پارک ساحلی آفتاب دارای شرایط استاندارد هستند و پارک آبی ایرانیان هم از استاندارد لازم برخوردار نیست.
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی با بیان اینکه مجوز استاندارد در زمانی داده میشود که تمامی تاییدیه های لازم گرفته شده باشد که این گواهی مادامالعمر نیست، ابراز کرد: هر وسیلهای یک عمر مفید دارد و پس از مدتی دچار نقص فنی میشود که باید برطرف شود و در صورت عدم اقدام پلمب میشود.
وی با تاکید به اینکه سازمان غذا و دارو متولی بخش سلامت کشور است و مبنای کار آنها به جز دارو باید دارای نشان استاندارد ملی باشد و متاسفانه شاهد تناقضاتی در تصمیمات این دو مجموعه هستیم که موجب نگرانی مردم نیز شده است، تصریح کرد: معتقدیم که تصمیمگیریها در جهت خدمترسانی به مردم باید در فضایی ملایمتر و مناسبتر باشد و طبق تفاهمنامه منعقد شده در بحث کالاهای وارداتی و صادراتی نمونهبرداری و آزمایش صورت میپذیرد و پس از تأیید نشان استاندارد داده میشود.
ترویج فرهنگ استاندارد در مقاطع دبستانی
جمیع اظهار کرد: تفاهمنامهای میان استاندارد و آموزش و پروش در بحث ترویج فرهنگ استاندارد در مقطع دبستان منعقد شده است و در این رابطه ۱۶ مورد سخنرانی در مدارس داشتهایم و در بحث استاندارد تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و لوازمالتحریر اقداماتی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: پیشنهاد اضافه شدن واحد درسی استاندارد در مقطع متوسطه اول به آموزش و پرورش داده شده است، زیرا معتقدیم که بهترین زمان آشنایی با این موضوع در سنین نوجوانی است.
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی عنوان کرد: اوزان سبک، سنگین و باسکولهای ثابت مدام در حال کنترل هستند و آمار بازدیدها در سال گذشته هزار و ۱۵۶ مورد و در شش ماهه نخست امسال ۴۶۷ مورد بوده است و نتیجه این بازرسیها صحت ۹۲ درصد و انحراف هشت درصد این ترازوها بوده است که در این رابطه علامتگذاری ۱۹ هزار ۵۵۰ مورد از این ترازوها در دستور کار قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در بحث تأسیسات گازپرکنی نیز از ابتدای امسال تاکنون ۱۹ مورد بازرسی از ۱۰ مرکز فعال استان صورت پذیرفته است و این مراکز در طول سال ۶۰ نوبت مورد بازرسی قرار میگیرند.
جمیع با بیان اینکه طبق قانون هرگونه اقدامی در بحث جعل استاندارد حبسی سه ماهه تا دو ساله دارد، گفت: فرد متخلف سبب سلب اعتماد مردم شده است و به هیچ وجه نسبت به موضوع جعل استاندارد کوتاه نمیآئیم و به شدت برخورد میکنیم.
وی با تاکید به اینکه مردم میتوانند جهت تأیید استاندارد اجباری کد ۱۰ رقمی زیر علامت استاندارد درج شده بر روی محصول را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند تا از اعتبار آن مطمئن شوند، ابراز کرد: همچنین برای استانداردهای تشویقی هم یک عدد ۹ رقمی بهعلاوه یک حرف فارسی مرتبط با نوع محصول درج شده است و اگر پاسخ پیامک عدم تأیید بود آن را به اداره کل استاندارد خراسان رضوی اعلام کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به این موضوع رسیدگی شود.
