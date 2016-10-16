۷۰۰۰ خانوار کمیته امداد تهران در نوبت اجاره مسکن

محمدرضا شاهجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این استان تلاش می کند با حمایت و همکاری کارگزان نظام، مردم و اراده مددجویان، مشکلات جامعه هدف موردحمایت این نهاد را به حداقل برساند، گفت: بیشترین تمرکز این نهاد پرداخت کمک معیشت به مددجویان تحت حمایت است بطوریکه بیش از ۶۳ هزارخانوار از این نهاد ماهانه کمک معیشت بلاعوض دریافت می کنند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران با اشاره به حمایت‌های این نهاد برای استحکام و تقویت بنیان خانواده گفت: طی شش ماهه ابتدای امسال بیش از ۸۰۰ زوج جوان مورد حمایت راهی خانه بخت شدند.

وی با تاکید براینکه پرداخت وام های قرض الحسنه از سیاست های کمیته امداد است و در صدد توسعه آن هستیم، افزود: در شش ماهه ابتدای سال جاری بیش از پنج هزار و ۷۰۰ وام قرض‌الحسنه با اعتباری بیش از ۹۱ میلیارد ریال به مددجویان دائمی و موردی کمیته امداد استان تهران در حوزه‌های غیراشتغال در قالب وام کارگشایی و ضروری پرداخت شده است. در حال حاضر بیش از یک هزار و ۷۰۰ نفر پشت نوبت دریافت وام قرض الحسنه از این نهاد هستند که رقم این وام ها از یک میلیون تومان تا ۵ میلیون تومان تعیین شده است.

شاهجانی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از دو هزار و ۶۰۰ خانوار از کمیته امداد اجاره مسکن دریافت کرده اند، اظهار کرد: این خانواده ها رقمی معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در همین مدت زمان از محل کمک های مردمی بابت کمک به تامین بخشی از هزینه های اجاره مسکن خود دریافت کردند و هم اکنون بیش از هفت هزار خانواده نیز درنوبت دریافت اجاره مسکن هستند که با محدودیت منابع مالی برای تامین هزینه های اجاره مسکن خانواده های نیازمند این مساعدت بخش کوچکی از نیاز خانواده های مورد حمایت را مرتفع می کند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران در ادامه به معافیت پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات قانونی اشاره کرد و گفت : بر اساس اجرای بند (د) ماده ۳۹ قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی، سیاسی کشور و بند ۵ تبصره ۱۷ بودجه مبنی برمعافیت مددجویان موردحمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه های صدور پروانه های ساختمانی، عوارض شهرداری، هزینه انشعاب آب، برق و گاز برای یک بار و در حد واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف با همکاری دستگاههای ارائه دهنده خدمات ذکر شده خانوارهای کمیته امداد از این قانون بهره مند شدند.

شاهجانی با بیان اینکه دراجرای این بند از قانون بودجه در شش ماهه ابتدای امسال قریب به ۲۵۰خانواده مورد حمایت کمیته امداد استان از این تسهیلات به طور رایگان استفاده کردند، تصریح کرد: انشعاب فاضلاب با ۱۰۶ مورد بیشترین سهم معافیت را برای خانوادهای کمیته امداد استان داشته است.

وی با اشاره به اینکه طی مدت یاد شده به ترتیب انشعاب آب ۸۰، گاز ۴۰، برق ۳۰، گواهی ساختمانی ۱۰ و عوارض شهرداری نه مورد را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان کرد: مددجویان متقاضی دریافت انشعابات قانونی آب، برق و گاز می‌توانند با مراجعه به کمیته امداد منطقه محل سکونت خود و دریافت معرفی‌نامه به ادارات مذکور مراجعه و از این انشعابات رایگان بهره‌مند شوند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران همچنین از ارائه تسهیلات خدمات نظام وظیفه به ۲۳۴ مددجوی مورد حمایت این نهاد در شش ماهه ابتدای امسال خبر داد و گفت: ۸۷ مددجوی مورد حمایت این نهاد برای دریافت تسهیلات از معافیت تکفل و دارای سه خواهر معرفی شدند و همچنین ۹۷ نفر از تسهیلات کاهش تعرفه خدمات سربازی بهره مند و مابقی نیز به نزدیکترین محل اقامتشان منتقل شدند.