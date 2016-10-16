دشت علی آباد بیرجند بستر ۶۰ درصدمنابع آبی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمد نژاد ظهر یکشنبه در کارگروه سلامت استان خراسان جنوبی با بیان این مطلب، اظهار کرد: باید حساسیت و توجه مسئولان به این مناطق افزایش یابد.

وی ادامه داد: آن دسته از صنایع و واحد های صنفی که در نزدیکی این دشت ها مستقر هستند، باید پروانه کسب آب و فاضلاب را دریافت کنند.

محمد نژاد با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای سلامت آب، بیان کرد: در این راستا طرح ایمنی آب شرب در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه این طرح در شهرستان بیرجند اجرایی شده است، گفت: امید است در آینده ای نزدیک اجرای این طرح در سطح خراسان جنوبی به اتمام برسد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی ادامه داد: در قالب اجرای طرح ایمنی آب شرب، مخاطرات وارده از سوی صنعتگران و کشاورزان به منابع آبی شناسایی می شود.

طرح خود مراقبتی در ۵۰ نقطه استان اجرا شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این جلسه با اشار ه به اجرای طرح خودمراقبتی در خراسان جنوبی، گفت: این طرح تاکنون در ۵۰ نقطه استان اجرایی شده است.

کامبیز مهدی زاده ادامه داد: طرح خودمراقبتی از ۱۵ آبان ماه سال جاری به طور رسمی در تمام نقاط خراسان جنوبی اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این طرح در زمینه بیماری های فشار خون و سرطان اجرا می شود، افزود: در این راستا افراد مبتلا به این بیماری ها شناسایی شده و تحت درمان قرار می گیرند.

رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم در این جلسه با بیان اینکه بیماری سرطان پستان در بانوان بیشترین آمار را دارد، افزود: همچنین سرطان پوست، معده و مری بیشترین افراد مبتلا در آقایان را به خود اختصاص داده است.

میترا مودی از اجرای طرح جامع غربالگری سرطان پستان در استان خبر داد و افزود: در راستای اجرای این طرح دو هزار و ۵۰۰ خانم خانه دار و دو هزار و ۵۰۰ خانم شاغل جامعه هدف قرار گرفتند.

وی ادامه داد: متاسفانه ۷۰ درصد از بیماران مبتلا به سرطان پستان زمانی به پزشک مراجعه می کنند که فرصت درمان را از دست می دهند.

رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: در راستای اجرای این طرح آموزش های شایانی به جامعه هدف داده می شود.