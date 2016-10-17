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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۹:۰۹

در یک شرکت دانش بنیان ایرانی؛

شربت عناب تولید شد/ تصفیه کننده خون و ضد چاقی

شربت عناب تولید شد/ تصفیه کننده خون و ضد چاقی

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید شربت عناب شدند این محصول گیاهی خواص درمانی برای تصفیه خون دارد و برای بیماران مبتلا به دیابت و فشار خون نیز موثر است.

لیلا محمد تقی زاده، مسئول گروه طب سنتی یک شرکت دانش بنیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین فرآورده طب سنتی که در این شرکت به تولید رسیده است، اظهار داشت: ما موفق شدیم بعد از ۳ سال تحقیقات، شربت عناب را به تولید برسانیم.

وی افزود: شربت عناب جدیدترین فراوده سنتی این شرکت بوده که از آویشن شیرازی و عناب ترکیب شده است.

به گفته وی، این شربت فاکتورهایی دارد که می تواند تصفیه کننده خون باشد؛ همچنین استفاده از این شربت می تواند روی سندرم متابولیک موثر واقع شود.

وی با اشاره به دیگر مزیت های استفاده از این فراورده گفت: شربت عناب می تواند روی چاقی شکمی، دیابت و فشار خون نیز تاثیر گذار باشد.

به گفته وی، شربت عناب می‌تواند در کاهش غلظت خون نیز مؤثر باشد.

تقی زاده افزود: غلظت خون مرتبط با عوامل متعددی مانند فشار خون بالا، کلسترول تام، VLDL، LDL، تری گلیسرید، شیلومیکرون‌ها و نیز ابتلا به دیابت و مقاومت در برابر انسولین است که شربت عناب با تاثیر بر این عوامل می‌تواند سبب کاهش غلظت خون شود.

وی افزود: شربت عناب رقیق و تصفیه کننده خون است  و در درمان کمکی کبد چرب، کاهش ویسکوزیته خون تاثیر بسزایی دارد.

محمد تقی زاه با بیان اینکه این فراوده صددرصد طبیعی است، اظهار داشت: در این محصول به هیچ عنوان شکر وجود ندارد و اکنون وارد بازار شده است.

وی با اشاره به برنامه های شرکت برای صادرات شربت عناب، عنوان کرد: اکنون در حال شناسایی مکان هایی برای صادرات این محصول هستیم.

به گفته وی، مزاج این فراوده سنتی معتدل مایل به گرمی و تری است.

وی با اشاره به نحوه و مقدار مصرف فرآورده شربت عناب عنوان کرد: روزی سه بار هر بار ۲ قاشق غذاخوری مصرف می شود که البته در دوران بارداری و شیردهی منع مصرف دارد.

کد مطلب 3797152

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