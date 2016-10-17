به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه رادیویی سلامت دوشنبه ۲۶ مهر ماه، همزمان با روز تربیت بدنی و آغاز هفته تربیت بدنی در برنامه های «صبح و زندگی» و «افق روشن» به موضوعات مرتبط با این روز می پردازد.

برنامه زنده رادیویی «صبح و زندگی» با حضور عابدی یکتا متخصص طب ورزشی به پرسش مخاطبان درباره «چقدر اهل ورزش هستیم؟» پاسخ می دهد.

«صبح و زندگی» عنوان برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت به تهیه‌کنندگی سیما غفاری و گویندگی مصطفی مصطفوی است که روزهای شنبه تا پنجشنبه هر هفته، از ساعت ۷:۰۵ به مدت ۸۰ دقیقه روی آنتن می رود.

موضوعات برنامه صبحگاهی «صبح و زندگی» بر اساس نیاز مخاطبان و دغدغه های شنوندگان صدای سلامتی از جمله محیط زیست، ترافیک، بیماری ها و... انتخاب می شود.

برنامه «افق روشن» نیز دوشنبه ۲۶ مهر ماه با موضوع «دسترسی شهروندان به امکانات ورزشی در شهر» پخش می شود و از ساعت ۹:۰۵ به مدت ۴۵ دقیقه با حضور سید مناف هاشمی معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزیر ورزش و جوانان به بررسی چگونگی دسترسی شهروندان به امکانات ورزشی در شهر خواهد پرداخت.

«افق روشن» از گروه اجتماعی رادیو سلامت در قالبی گفتگو محور سعی در تبیین موضوعات مرتبط با سلامت اجتماعی دارد و می کوشد تا در خصوص محیط زیست، حقوق شهروندی و به مخاطبان آگاهی رسانی کند.

برنامه «افق روشن» روزهای شنبه به موضوعات ‏زیست‌ محیطی، دوشنبه‌ها به حقوق شهروندی و آموزش شهروندی و چهارشنبه‌ها به فضاهای شهری عمومی اختصاص دارد.‎