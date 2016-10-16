مطالعه در فضای مجازی را باور ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمیدرضا برقعی شاعر با حضور در برنامه تلویزیونی «کتاب باز» درباره دنیای شعر گفت: شعر دنیای تعریف نشده‌ای دارد و بر خلاف دیگر هنرها که تحصیلات آکادامیک دارد اما در تاریخ شعر بسیار اتفاق افتاده است که شاعرانی بوده‌اند که حتی سواد کافی ندارند اما اشعاری سروده‌اند که نامشان را در تاریخ ادبیات زنده نگه داشته است.

وی ادامه داد: چرا که شعر اتفاق می افتد و جوشش دارد و نگاه من این است که شعر حاصل جهان بینی انسان است و این جهان بینی را نمی‌شود به کسی تزریق کرد. جوشش در شعر اتفاق می‌افتد و کوشش بعد از آن کار ترمیم و ریزه کاری‌های شعر را انجام می‌دهد.

این شاعر با اشاره به اشعار آیینی خود بیان کرد: اگر من در شعرم و بویژه اشعار آیینی‌ام کلماتی دارم که شاید با دیگر دوستان شاعرم متفاوت‌تر باشد بخاطر این است که من در هنگام سرودن شعر خودم هستم و در شعرم حضور دارم. کلمات کلیدی مانند شاعر و واژه و نگاه‌های اینچنینی در اشعار من بسیار است و در اشعارم خودم را در حادثه عاشورا دخیل می‌کنم.

وی افزود: همه از یک زاویه به حادثه عاشورا نگاه می‌کنند و به روایتگری آن واقعه می‌پردازند اما باید زاویه دید را تغییر داد و جزئی‌تر نگاه کرد. اعتقاد من در شعر مذهبی این است که ما تنها وظیفه روایت صرف را نداریم و این وظیفه مقاتل است و نگاه هر آدمی به واقعه عاشورا متفاوت است و در قالب شعر می‌توان این نگاه‌ها را به هم گره زد.

برقعی در ارتباط با ارادت خود به اهل بیت(ع) عنوان کرد: از نظر من شاعر نباید دروغ بگوید. من اگر روزی عشقی ماورایی را تجربه کنم دیگر نمی‌توانم شعر عاشقانه نگویم و در حال حاضر هم عشق و ارادت عمیقی به اهل بیت(ع) دارم و نمی‌توانم از ایشان ننویسم و این جوشش است. چراکه من به سراغ اشعار آیینی نمی‌روم بلکه شعر آیینی است که به سراغ من می‌آید.

این شاعر گفت: نگاه شاعر به دنیا باید انتزاعی باشد. یک تصویر ، یک عطر ، یک موسیقی باعث می‌شود روح شاعر پرواز کند و دریچه‌هایی به روی او گشوده شود که شعر در قالب واژه به روی دفترش ریخته شود. مثلا تابلو عصر عاشورا استاد فرشچیان در سرایش شعر عاشورایی‌ام تاثیر بسیاری بر من گذاشت.

وی با اشاره به اهمیت مطالعه گفت: تجربه و زندگی کردن به شرطی که نگاهی عمیق داشته باشیم نوعی مطالعه است و به عکس آن کتاب خواندن و مطالعه هم نوعی سفر است. به شعر و به تاریخ ایران بسیار علاقمندم و تاریخ را بسیار مطالعه می کنم. ما برای نخستین بار کنگره شعر با موضوع کتاب، مطالعه و آموختن را با نام شیرازه برگزار می‌کنیم و هرکس در بحث مطالعه و کتاب خواندن دغدغه دارد می تواند در این کنگره شرکت کند.

برقعی در قسمت پایانی سخنانش گفت: من به مطالعه فضای مجازی اعتقاد ندارم چراکه آن حسی و تعمقی که در کتاب و کلمات وجود دارد در فضای مجازی وجود ندارد و صرفا خواندن بدون تامل است.