نگرانی از بدعهدی برخی شرکت های هواپیمایی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام روح‌الله صاحبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در فرودگاه رفسنجان اظهار داشت: یکی از برنامه‌هایی که در استان کرمان پیگیر هستیم، زمانی است که زائر باید برای اعزام به عتبات داشته باشد و از آن به نحو احسن استفاده شود.

وی با بیان اینکه یکی از این کارها این است که زائران هر شهرستان با استفاده از هر خط پروازی که نزدیکشان قرار دارد، بتوانند سریعتر به مقصد برسند، افزود: اجحاف قابل‌ توجهی که نسبت به رفسنجان شده بود این بود که رفسنجان فرودگاه دارد و مردم می‌توانستند از همین فرودگاه به نجف و بغداد اعزام شوند، اما به دلیل عدم پیگیری‌ها مجبور بودند از کرمان اعزام شوند و بیش از یک ساعت و نیم وقت زائر گرفته می‌شد.

رئیس حج و زیارت استان کرمان ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و عدم جدیت در حج و زیارت یا بعضی دفاتر را در عدم انجام پروازها از رفسنجان مورد اشاره قرار داد و گفت: پیگیری‌های زیادی که در این رابطه انجام شد تا اینکه امروز این خط پروازی بین رفسنجان و عتبات ایجاد شد.

صاحبی یادآور شد: رفسنجان تنها شهرستانی است که خارج از فرودگاه کرمان اعزام به عتبات را خواهد داشت؛ ان شاء الله این کار ادامه پیدا خواهد تا به ثبات جدی در ماه های آینده برسد.

رئیس حج و زیارت استان کرمان تصریح کرد: فعلاً بنا بر این است، حدود دو ماه این کار ادامه پیدا کند که اگر همچنان ثبات پروازی منسجم بماند، از رفسنجان هفته‌ای یک پرواز به نجف خواهیم داشت.

وی ابراز داشت: در حال حاضر در استان کرمان چهار پرواز به عتبات داریم و برای اربعین تمام اعزام‌ها مختص اربعین خواهد بود و هیچ پروازی تعطیل نخواهد شد.

به گفته وی در ایام اربعین مطابق با تقاضای بالایی که وجود دارد تعداد پروازها در استان بیشتر خواهد شد به‌ طوری که در هفته ۱۰ پرواز خواهیم داشت.

رئیس حج و زیارت استان کرمان در ادامه اظهار کرد: سال گذشته ۳۸ هزار صدور ویزا در استان کرمان برای اربعین داشتیم و طبق شاخص ارتقایی که همه ساله نسبت به اعزام زائر داریم این میزان دو سال قبل دو هزار صدور ویزا بوده است.

صاحبی بیان داشت: امسال نیازی به تهیه دلار نیست، فرد هنگام ثبت نام از طریق کارت بانکی مبلغ ریالی دلار را پرداخت می کند، ۲۵ هزار تومان هم بابت بیمه و خدمات پزشکی گرفته می شود که ۲۰۰ میلیون‌ تومان را هر فردی بیمه ایران بیمه می کند.

رئیس حج و زیارت استان کرمان در ادامه گفت: بعضی دلالان و سودجویان مدرن شده اند و به هیچ‌چیز رحم نمی‌کنند، در این رابطه زائران زیادی لب مرز به دلیل ویزاهایی جعلی که از این افراد سودجو گرفته‌اند، گرفتار و معطل مانده‌اند. این موضوع باید اطلاع‌رسانی جدی شود که جز سامانه سماح هیچ کس مجاز به صدور ویزا نیست.

صاحبی از استقرار هیئتی در کرمان به عنوان کنسولگری جنوب کشور برای صدور ویزا خبر داد و افزود: امسال سامان‌دهی خوبی نسبت به مرزها صورت گرفته شده و زائران استان کرمان از مرز شلمچه و چذابه خروج می‌توانند داشته باشند و هر کدام از مرزها را خواستار باشند می‌توانند استفاده کنند.

به گفته وی زائر زمان خود را طوری تنظیم کرده که بتواند به زیارت‌های خود به راحتی برسد اما این تأخیرها در زیارت زائران اخلال ایجاد می‌کند.