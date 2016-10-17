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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۵

پیش فروش بلیت قطار در ناحیه شمالشرق آغاز شد

پیش فروش بلیت قطار در ناحیه شمالشرق آغاز شد

شاهرود - مدیر کل راه آهن شمالشرق(۱) از آغاز پیش فروش بلیت های ناوگان حمل و نقل ریلی این ناحیه تا واپسین روز پائیز ۹۵ خبر داد.

حمید در باغ عنبران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای مسافری حد فاصل تاریخ اول آذر ماه سال جاری لغایت ۳۰ دی ماه سال ۹۵ از ساعت هشت صبح روز یکشنبه بیست و پنجم مهرماه۹۵ آغاز شده است.

وی تصریح کرد: همچنین پیش فروش در مراکز خرید از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه 25 مهر ماه جاری انجام خواهد شد لذا متقاضیان سفرهای ریلی می توانند با مراجعه به  مراکز مجاز فروش بلیت و با ارائه کد ملی و تاریخ تولد نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.

مدیر کل راه آهن شمالشرق(۱) خاطرنشان کرد: هموطنان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص نشانی دفاتر فروش، قیمت بلیت، موجودی بلیت و ... به صورت شبانه‌روزی با تلفن ۵۱۴۹-۰۲۱ تماس گرفته یا به سایت اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.

درباغ عنبران در پایان خاطرنشان کرد: شماره پیامک ۳۰۰۰۱۳۹  و ۳۰۰۰۳۰۰  نیز آماده دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات متقاضیان خرید بلیت و سفر با قطار است.

کد مطلب 3797165

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