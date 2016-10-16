اعضای شوراهای اسلامی در مسیر حل مشکلات مردم گام بردارند

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سلیمانی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات شورای استان اظهار داشت: شوراهای استان ارتباط مستقیم با مردم دارند و در همین راستا باید مطالبات بررسی، پیگیری و برآورده شود.

وی گفت: با توجه به اینکه شوراها از جنس مردم هستند، مشکلات مردم را بهتر بیان خواهند کرد.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: شوراها انتخاب و نظر مردم هستند، که در این خصوص شورا باید صادقانه درصدد رفع مشکلات و تحقق اهداف مردم کوشا و همچنین اطمینان و اعتماد خود را در بین مردم تثبیت کنند.

سلیمانی تصریح کرد: هر زمانی که مردم با دولت همراه باشند تمامی اهداف مورد نظر محقق خواهد شد.

وی بیان کرد: پیگیری مطالبات شوراها را باید در دستور کار و اولویت قرار داد چرا که توسعه شهر و روستا ها ارتباط مستقیمی با کارکرد شوراهای اسلامی دارد.

وی تاکید کرد: اعضای شوراهای اسلامی با بیان مشکلات و معرفی پتانسیل های نقاط مختلف استان باید در مسیر رفع موانع و برجسته کردن ظرفیت های استان تلاش کنند.