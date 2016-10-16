ولادت و فوت در اردبیل کاهش یافت/روند صعودی طلاق به نسبت ازدواج

به گزارش خبرنگار مهر، اسد حسنزاده بعدازظهر یکشنبه در شورای هماهنگی ثبتاحوال استان اردبیل تعداد ولادت ثبت شده در نیمه نخست سال جاری را ۱۳ هزار و ۴۷۸ مورد عنوان کرد.
وی با اذعان به ثبت ۱۴ هزار و چهار ولادت در مدت مشابه سال گذشته میزان کاهش ولادت را ۳.۷ درصد برشمرد.
به گفته مدیرکل ثبتاحوال استان میزان وفات ثبت شده نیز در نیمه نخست سال جاری سه هزار و ۱۶۶ مورد است که در مقایسه با آمار سال گذشته با سه هزار و ۲۹۷ مورد افت چهاردرصدی را نشان میدهد.
حسنزاده با تأکید به ثبت سه ولادت در هر ساعت ادامه داد: با وجود اینکه ولادت در مجموع با رشد همراه است اما نرخ جایگزینی جمعیت حاصل نمیشود.
وی افزود: در برخی شهرها از جمله پارسآباد و اردبیل نرخ ولادت بالا و در برخی از جمله نیر پایین است که صرفاً به دلیل تعداد جمعیت ساکن نیست و توزیع امکانات بهداشتی و زایمان در این آمار تأثیرگذار است.
مدیرکل ثبتاحوال استان در خصوص مهلت قانونی وقایع حیاتی تصریح کرد: در ثبت ولادت ۹۹.۴ درصد از جمعیت و در ثبت فوت ۹۹.۵ درصد از جمعیت در مهلت قانونی انجام میشود.
حسنزاده همچنین در تشریح وضعیت طلاق و ازدواج به افزایش طلاق و کاهش ازدواج اشاره کرد و افزود: در ۱۲ سال گذشته نسبت ازدواج به طلاق از ۱۲.۵ درصد به ۵.۴ درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه طلاق در جامعه شهری اردبیل بیشتر از بخش روستایی است، ادامه داد: تعداد ازدواج در سال ۸۶ از ۱۷ هزار مورد به ۱۴ هزار مورد در سال گذشته رسیده است.
مدیرکل ثبتاحوال استان تأکید کرد: این در حالی است که در این مدت جمعیت استان افزایش یافته و انتظار میرود میزان ازدواج نیز افزایش یابد.
حسنزاده همچنین به افزایش نزدیک به دو برابر نرخ طلاق در سالهای ۸۶ تا ۹۴ اشاره و تأکید کرد: بیش از نیمی از طلاقها در پنج سال اول زندگی به ثبت رسیده است.
وی در خصوص گروههای سنی ازدواج افزود: در مردان گروه سنی ۲۵-۲۹ در رتبه اول و بازه سنی ۲۰-۲۴ در بازه دوم و در زنان گروه سنی ۲۰-۲۴ در رتبه اول و گروه سنی ۱۵-۱۹ در رتبه دوم است.
مدیرکل ثبتاحوال استان تداوم ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در استان را نیازمند مطالعه و پژوهش دانست و افزود: هر چند به لحاظ اخلاقی و شرعی این مهم پذیرفته است اما علت ازدواج دختران در سنین پایین باید بررسی شود.
نظر شما