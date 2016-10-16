مجالس عزاداری امام حسین(ع) باید همراه با خواندن قرآن و اخلاص باشد

حجت الاسلام قاسم متقی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، بی توجهی به معارف قرآن را سبب عدم دستیابی به معارف اهل بیت (ع) دانست و اظهار داشت: حدیث ثقلین بلندترین و فاخرترین سفارش پایانی پیامبر اکرم (ص) بوده و تاکید بر همراهی قرآن و عترت با یکدیگر و تمسک امت به این دو امر سفارش ایشان بوده است.

وی با بیان اینکه حادثه عاشورا زمانی به وجود آمد که امت هم قرآن و هم اهل بیت(ع) را رها کردند، عنوان کرد: دوری از قرآن و مهجوریت اهل بیت(ع) باعث شده که امت به سمت خطا رفته و حادثه کربلا اتفاق بیفتد.

این کارشناس مذهبی افزود: اسلام و قرآن آنچنان عظیم و با عظمت هستند که برای جلوگیری از جدایی این دو امر مهم جان امام بزرگواری همچون اباعبدالله الحسین (ع) فدا می شود.

حجت الاسلام متقی نیا گفت: با توجه به سفارشات پیامبر اکرم(ص) و توصیه هایی که امام سجاد(ع)، امام باقر(ع) و امام صادق (ع) راجع به نوع عزاداری و یادکرد از مصائبی که بر اباعبدالله(ع) گذشته اند به این نتیجه می رسیم که مجالس این امام شهید برای دور ماندن از برخی آسیب ها باید سه خصوصیت ویژه داشته باشند.

وی به خصوصیات مجالس عزای امام حسین(ع) اشاره کرد و بیان داشت: این مجالس و روضه ها باید با قرآن عجین باشند، احکام شرعی در آن ها بیان شده و به اطلاع عزاداران رسانده شود همچنین این عزاداری ها باید همراه با اخلاص بوده و حد و مرز آن را فقها مشخص کرده باشند.

امام جمعه موقت خرم آباد افزود: ما باید برای سوگواری خود در ماه های محرم و صفر هدف تعریف کرده و محتوای مطالب عنوان شده در این عزاداری ها دو پایه محکم به نام قرآن و عترت داشته باشند.

حجت الاسلام متقی نیا به رابطه بین قرآن و امام حسین(ع) اشاره کرد و گفت: هم قرآن و هم امام حسین(ع) مورد تاکید پیامبر اکرم(ص) بوده و این دو تا روز قیامت از یکدیگر جدا نخواهند شد.

وی اضافه کرد: هم قرآن موجب هدایت بشر بوده و هم ائمه اطهار، و اباعبدالله (ع) نیز که در بین ائمه کشتی نجات است موجب هدایت بسیاری از انسان ها شده است.

این کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه قیام امام حسین(ع) مبتنی بر آیات قرآن است، عنوان کرد: آیات قرآن پشتوانه فکری، نظری و عملی قیام اباعبدالله الحسین (ع) هستند.