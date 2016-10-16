مردم ایلام امسال نیز در پذیرایی از زائران سربلند بیرون می آیند

ه گزارش خبرنگار مهر، ناصر خوش خبر ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی ستاد اربعین شهرستان ایلام اظهار داشت: مردم این استان سال گذشته با تمام توان از زائران اباعبدالله الحسین (ع) پذیرایی کردند و امسال نیز برای وورد این عزیزان لحظه شماری می کنند.

وی افزود: تمام تلاش مردم و مسئولان این است که زمینه رفاه حال زائران را فراهم کنند و طی یکسال اخیر نیز تلاش دامنه داری برای تقویت زیرساخت ها صورت گرفته است.

فرماندار ایلام ادامه داد: مساجد، خوابگاه ها و مهمانسراهای شهر ایلام برای اسکان و پذیرایی زائران تجهیز شده و امکانات گرمایشی نیز مهیا شده است.

خوش خبر تاکید کرد: در بخش حمل و نقل و پارکینگ خودروها برنامه ریزی های لازم برای این ایام انجام شده، ضمن اینکه چندین مکان برای توقف خودروهای زائران در سطح شهر ایلام جانمایی شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، ضمن اینکه تعداد سروریس های بهداشتی نیز در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته اند.

وی ابراز امیدواری کرد امسال شاهد کمترین مشکلی در روند تردد زائران اربعین حسینی از مرز بین المللی مهران باشیم.