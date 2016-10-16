۱۰هزار ورزشکار شاهرودی بیمه هستند/ تجلیل از ورزشکاران

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته تربیت بدنی به میزبانی اداره ورزش و جوانان شاهرود در بحث بیمه های ورزشی، توضیح داد: در بخش بیمه ورزشی توانستیم یک آمار هزار نفری را نسبت به سال گذشته اضافه کنیم در واقع ۱۰ هزار و ۳۰۰نفر آمار بیمه شدگان ورزشی خانم و آقا در سال جاری است که این رقم در سال گذشته ۹هزار و ۳۰۰نفر بود.

وی با بیان اینکه سالانه ۱۳هزار بیمه ورزشی صادر می شود، تصریح کرد: این رقم نشان از تحرک و نشاط در روحیه مردم دارد وباید توجه داشت اگر قرار باشد فضای ورزشی ساخته شود بر اساس آمار بیمه های ورزشی است.

شاهرود میزبان۹ مسابقه ملی ورزشی

رئیس ورزش و جوانان شاهرود در ادامه ضمن تشریح عملکرد سالانه ورزش در شهرستان ابراز داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون این شهرستان میزبان ۹رشته ورزشی بوده است که هشت رشته در شهریور و یک رشته ورزشی در مهرماه صورت گرفت.

محمدی افزود: در حوزه عناوین کسب شده تیمی در دو رشته بدمینتون و کاراته پنج مقام دومی کشوری و سه مقام تیمی کشوری اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه درشش ماهه اول سالجاری شش نفر به عضویت اردوهای تیم ملی درآوردند، ابراز داشت: در ارتباط با اوقات فراغت تابستانه ۱۹۳برنامه در ۱۹مرکز شهرستان با مدیریت همه دستگاه های اجرایی مدیریت شد و همچنین صعود محمد محمدی به قله اورست افتخاری در حوزه سلامت علوم پزشکی و جامعه ورزشی شهرستان بود.

۴۰پروانه ورزشی در شاهرود صادر شد

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود در ادامه تصریح کرد: ۱۱پروانه بهره برداری در سال ۹۵ به باشگاه های خصوصی اضافه شد و می توان گفت تا کنون ۴۰پروانه در اداره ورزش صادر و تعداد اماکن واگذار شده به بخش خصوصی ۲۴مکان بود که نسبت به سایر شهرستان ها دارای بالاترین مکانی بود که به بخش خصوصی واگذار شد.

وی افزود: تعداد کلاس های برگزار شده در حوزه دانش افزایی مربیان جدیدی که در انتظار کارت مربیگری بودند چهار کلاس مربیگری و دو کلاس تئوری برگزار شد.

وی افزود: سالن باستانی را با پیمانکار جدید تعیین تکلیف کردیم که پیمانکار به صورت کتبی ضمانت نامه تعهدی و اخلاقی داده است که تا دهه فجر بتوانیم به بهره برداری برسانیم، همچنین واگذاری دو تا از مهم ترین مکان ها یکی مهمانسرای ورزشکاران و سالن شهید اکبری را به صورت مشارکتی در برنامه منظور شده است.

توجه ویژه به برنامه های ورزش همگانی در شاهرود

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود همچنین گفت: در فعالیت های همگانی پیاده روی خانوادگی، پرواز بادبادک، همایش پیاده روی سالمندان، اجرای برنامه طناب کشی، دو همگانی، همایش امداد و نجات با آتش نشانی، همایش یوگا در طبیعت وبازی های بومی محلی و به طور کلی ۱۳برنامه همگانی در سطح شهر انجام شد.

محمدی همچنین با بیان اینکه در حوزه تعمیرات سالن های ورزشی سالن والیبال و بسکتبال استادیوم تختی در دو مرحله شامل کفپوش و روشنایی انجام شد، گفت: آبرسانی به زمین چمن، تعمیرات برق استخر سمیه، برق سالنهای ورزشی روستاهای طرود و سطوه، برق سالن ورزشی مجن، برق سالن ورزشی چمران بسطام انجام شد چرا که سیستم مطابق با شرایط ساخت زمان خودش فراهم بود ولی اکنون با هدفمندی یارانه ها شرایط را به سمتی میبریم که شاهد بالا رفتن کیفیت و کاهش هزینه های جاری و در راستای اقتصاد مقاومتی باشیم.

وی افزود: آماده میزبانی از مسابقات بین المللی بدمینتون هستیم و قرار است میزبانی دختران در شاهرود و پسران در سمنان و تهران برگزار شود و همچنین تیم والیبال شهرستان در زیر گروه باشگاه های کشور شرکت می کند که اگر این تیم مقام بیاورد سهمیه لیگ دسته یک باشگاه های کشور را در سال ۹۶ خواهد گرفت.

سرانه ورزش شاهرود اندک است

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود درباره تخصیص سرانه ورزش توضیح داد: سرانه ورزشی شهرستان شاهرود بعد از گرمسار، دامغان، سمنان به لحاظ سرانه چهارمین شهرستان هستیم سرانه تعداد متراژ مترمربع فضای ورزشی نسبت به جمعیت و مهم ترین متراژهایی که سرانه را افزایش می دهد سالن سه هزار نفری است.

محمدی در ادامه تصریح کرد: در سال ۹۵تنها پولی که از پروژه های تخصیصی سفر هئیت دولت صددرصد تخصیص پیدا کرد سالن باستانی شاهرود با اعتبار۲۵۰میلیون تومان است و برای استخر بیارجمند، استادیوم ۱۵هزار نفری و سالن سه هزار نفری متاسفانه هیچ اعتباری دیده نشده است.

وی افزود: خوشبختانه با کمک مسئولان و اداره کل ورزش و جوانان توانستیم از وزارت ورزش برای ورزشگاه ۱۵هزار نفری و سه هزار نفری اعتباری تهیه کنیم که به ترتیب چهار میلیارد و یک میلیارد تومان اعتبارات ملی پیش بینی شده اما باید گفت همچنان از برنامه پنجم توسعه عقب هستیم و باید تا پایان برنامه سرانه ورزشی ما به یک مترمربع برسد.

ورزشکاران شاهرودی تجلیل می شوند

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود در تشریح برنامه های هفته سلامت و تربیت بدنی، گفت: مهمترین برنامه های هفته همایش پیاده روی مختص بانوان، عطر افشانی گلزار شهدا با حضور ورزشکاران و هیئت های ورزشی و ارایه گزارش در نماز جمعه خواهد بود.

محمدی بیان داشت: در این هفته همچنین از ۲۵نفر خادم ورزش و رئیس دستگاه های اجرایی، هیئت های ورزشی و اعضای تیم ملی در حضور مقامات و مسئولان محلی تجلیل می شود.

وی افزود: برگزاری مسابقات دارت کارکنان، برنامه زنگ ورزش، برنامه طناب کشی در مدارس، و نیم بها بودن تمامی ورزشگاه ها از ۲۶مهر تا دوم آبان ماه در زمره برنامه های این هفته هستند.