تسهیلات بانکی برای راه اندازی اقامتگاه های گردشگری پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عسگری سوادجانی پیش از ظهر یک شنبه در نشست بررسی مشکلات شوراهای اسلامی استان اظهار داشت: دربحث اشتغال در حوزه میراث فرهنگی مشکل خاصی وجود ندارد.

وی در ادامه گفت: در حوزه صنایع دستی اقشار آسیب پذیر به صورت رایگان آموزش و برای کارگاه ایجاد خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری افزود: افرادی که توان مالی دارند از تسهیلات ارزان قیمت در مسیر ایجاد کارگاه بهره مند خواهند شد و همچنین مواد اولیه در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: فروشگاه مرکزی صنایع دستی در سطح استان در راستای خرید تولید کنندگان صنایع دستی مستقر شده است که محصولات را بدون هیچ قید و شرطی خرید خواهد کرد.

وی تاکید کرد: افرادی که در حوزه گردشگری علاقمند سرمایه‌گذاری هستند از تسهیلات بانکی با سود چهار درصد بهره مند خواهند شد.

وی تاکید کرد: برای ایجاد خانه های مسافر و اقامتگاه های گردشگری وام قرض‌الحسنه ارزان قیمت اعطا خواهد شد که تنها ۲۵ درصد از سرمایه باید توسط سرمایه‌گذار تهیه شود و همچنین هشت درصد هم یارانه تسهیلات پرداخت می‌شود.