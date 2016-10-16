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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۶

مدیرکل محیط‌زیست اردبیل:

طرح یک ساعت با محیط‌بان در مدارس اردبیل اجرا شد

طرح یک ساعت با محیط‌بان در مدارس اردبیل اجرا شد

اردبیل – مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان از اجرای طرح یک ساعت با محیط‌بان در مدارس استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط‌زیست اردبیل محمد خداپرست بعدازظهر یکشنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: آینده محیط‌زیست در کشور به میزان آگاهی و دانش نسل امروز از حوزه محیط‌زیست بستگی دارد.

وی افزود: آگاه‌سازی جوامع محلی و حاشیه‌نشینان مناطق تحت مدیریت از مسائل و مشکلات پیش روی محیط‌زیست، گامی بلند در حفاظت از این مناطق است.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان با اشاره به تفاهم‌نامه وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌نامه، طرح یک ساعت با محیط‌بان در مدرسه، با هدف جلب مشارکت جوامع محلی در حفاظت آگاهانه از محیط‌زیست اجرا می‌شود.

به گفته خداپرست این طرح همچنین به دنبال ارتقای سطح آگاهی‌های زیست‌محیطی دانش آموزان و آشنایی با وظایف محیط‌بانان در مدارس روستاهای حاشیه مناطق تحت مدیریت پیش‌بینی شده است.

وی متذکر شد: در استان اردبیل این طرح در مدارس روستاهای مناطق حفاظت شده آق داغ خلخال، نئور و مغان در حال برگزاری است.

کد مطلب 3797183
محمد میرزایی ناطق

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