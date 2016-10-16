تفاهم نامه ایجاد رشته ارگونومی در قزوین امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در جلسه امضا تفاهم نامه ایجاد رشته ارگونومی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با تبیین روند تاسیس این رشته گفت: بخشی از سر فصل های این رشته باید در دانشگاه علوم پزشکی تدریس شود ولی از انجاییکه رشته ارگونومی بین رشته ای به حساب می اید نیاز هست برخی از واحد های ان توسط اساتید و گروه مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) تدریس شود.

وی ادامه داد: رشته ارگونومی دانش به کار بردن اطلاعات موجود درباره انسان است در طراحی محیط کار درواقع طتابق ابعاد بدنی، روحی انسان با تجهیزات و محیط های شغلی است.

مهرام بیان کرد: این رشته در مقطع تدریس خواهد بود و پس از اخذ مجوزهای لازم و تصویب نهایی در دانشکده علوم پزشکی جذب دانشجو خواهد کرد.

در ادامه این جلسه ابوالحسن نایینی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین گفت: غیر از گروه مکانیک که میتواند در این رشته نقش مهمی بازی کند گروه هایی مانند تولید گیاهان دارویی، برق و مخابرات و روانشناسی نیز می توانند در زمینه های مختلف دانشگاه علوم پزشکی را یاری کنند.

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) گفت: امیدواریم این تفاهم نامه جهت گسترش همکاری های دوجانبه بین دو دانشگاه علوم پزشکی و بین المللی امام خمینی (ره) ادامه یابد.

همچنین در این جلسه مصوب شد از مراکز رشد دانشگاه بین المللی جهت اجرایی کردن ایده های نوین در شاخه های پزشکی نیز استفاده شود.