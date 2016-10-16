  1. جامعه
  2. شهری
۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۳

مهدی چمران:

عنوان «شهید خدمت» برای تصویب به دولت ارائه شده است

عنوان «شهید خدمت» برای تصویب به دولت ارائه شده است

رئیس شورای شهر تهران از بررسی عنوان شهید خدمت در دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اختصاص نام شهید به جانباختگان آتش نشانی گفت: با توجه به تعریف های موجود امکان اختصاص نام شهید به این افراد امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: در جلسه ای که به همین منظور با مسئولین مرتبط تشکیل شده بود نام شهید خدمت را پیشنهاد دادم که با استقبال آنان برای تصویب به هیئت دولت ارائه داده شده است.

چمران اظهار داشت: اگر این موضوع به تصویب برسد جانباختگان آتش نشان و محیط زیست که در زمان خدمت جان خود را از دست می دهند به عنوان «شهید خدمت» شناخته می شوند و می توان مزایای مرتبط را به مانند افرادی که در حین پرواز و در هواپیما جان خود را از دست می دهند اعمال کرد.

لزوم توجه جدی به موضوع آتش نشانان

حبیب کاشانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در دویست و نود هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران نسبت به موضوعات مربوط به آتش نشانان تذکر داد و گفت: جان باختن دو آتش نشان در دو ماه نشان می دهد که حوادث در این حوزه کاری در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه آتش نشانان را می توان سربازان گمنام امام زمان نامید، گفت: بروز حوادث در کارها دارای حد معمولی است و با توجه به آموزش هایی که هر فرد برای آتش نشان شدن طی می کند، از دست دادن دو آتش نشان در طول دو ماه نشان می دهد وضعیت در حال خروج از این حد معمول است.

کد مطلب 3797188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • رضا ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      منطقی نیست
    • سیده آلیس طیاری ۰۷:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      واقعا متاسفم آقای چمران این آقایون دست کم از شهیدان خط مقدم ندارند
    • محمد دولابی آتش نشان ایستگاه یک ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      کاش آقای چمران یک بار لباس حریق آتش نشانی را میپوشید مطمئنم نظرش عوض میشد داخل حریق و داخل چاه رفتن پیش کش
    • دانیال د ۱۲:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      واقعا بی انصافیه.حق خوری تا کی آخه.اگه میتونن واسه یه بار بیان یه حریق یا نجاتو تجربه کنن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها