۴۵ درصد طلب گندمکاران بناب پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی ظهر یک شنبه در جلسه کمیته آرد و نان شهرستان بناب با اعلام این مطلب افزود: درحالی که دولت سالانه ۴۰ میلیارد ریال یارانه آرد در این شهرستان پرداخت می کند، مردم انتظار دارند نان مرغوب در سفره های خود داشته باشند که متأسفانه نبود نظم و نظام در برخی نانوایی ها مشکل ساز شده است.

وی سپس با تأکید بر تشدید نظارت بر واحدهای نانوایی تصریح کرد: در نیمه اول امسال ۵۰ پرونده تخلفاتی برای نانوایان متخلف تشکیل و به علت کم فروشی و عدم رعایت موازین بهداشتی ۸۶ میلیون ریال جریمه شده اند.

رئیس شورای اداری شهرستان بناب از خرید ۲۰ هزار تن گندم مازاد نیاز از کشاورزان بنابی طبق قیمت تضمینی خبرداد و گفت: این میزان نسبت به سال گذشته ۷ هزار تن افزایش داشته است.

فرج اللهی خاطرنشان کرد: از ۲۱۰ میلیارد ریال هزینه گندم خریداری شده فقط ۴۵ درصد از طلب کشاورزان پرداخت شده است که بر اساس پیگیری های انجام شده مابقی طلب آن ها نیز تا پانزده آبان تسویه خواهد شد.

وی به کشاورزان اطمینان داد بانک کشاورزی به هیچ عنوان از محل طلب فروش گندم تضمینی و غرامت محصولات کشاورزی حق ندارد از بابت بدهی افراد ریالی را برداشت نماید.

فرماندار بناب تأکید کرد: خوشبختانه بانک کشاورزی این شهرستان چنین اقدامی را نکرده است ولی کشاورزان ملزم هستند جهت پرداخت بدهی های خود اقدام کنند.

فرج اللهی با اشاره به فعالیت ۲۱۰ واحد نانوائی در شهرستان بناب یادآور شد: روزانه ۳۰ تن آرد از نوع ۱۲ درصد سبوس دار در شهرستان توزیع می شود.