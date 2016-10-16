به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، رئیس پژوهشکده علوم دریایی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی گفت: آبسنگ های مرجانی خلیج فارس یکی از گرم ترین تابستان های چند دهه گذشته را تجربه کردند که بر اساس تحقیقات انجام شده دمای غیر معمول اثرات منفی بر سلامت اجتماع مرجانی جزیره خارکو داشته است.

ابوالفضل صالح در خصوص نتایج تحقیقات حاصل از طرح پژوهشی «تعیین وضعیت پارامتر های اکولوژیک مرتبط با تغییرات اقلیم در شمال خلیج فارس و برآورد تاثیرشان بر سلامت اجتماعات مرجانی» گفت: درعملیات میدانی این طرح پژوهشی که با همکاری پژوهشگاه و شرکت گنجینه های نوین زیست قشم و پشتیبانی مالی و معنوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در شهریور ۱۳۹۵ انجام شد، تاثیر مثبت گرم ترین تابستان های چند دهه گذشته بر روی مرجان های قشم، ثبت شد.

صالح اظهار داشت: در عملیات میدانی انجام شده برخی از پارامترهای محیطی (دمای زیر آب، شوری، اکسیژن محلول، pH، جریان های جزر و مدی و نوسان تراز آب) در سایت های مورد مطالعه توسط به کارگیری تجهیزات میدانی مانند مولتی متر، سنسورهای دما و عمق (TD) و دستگاه RCM۹ در محل به طور مداوم اندازه گیری و سنجش مواد مغذی، قلیاییت کل و فیتوپلانکتون های موجود در آب در آزمایشگاه های پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی انجام شد.

این عضو هیات علمی پژوهشگاه با اشاره به ثبت اثرات نامطلوب این آنومالی دمایی (دمای غیرمعمول) نسبتا طولانی و بی سابقه در شرقی ترین و غربی ترین مناطق مرجانی خلیج فارس، تصریح کرد: داده های مورد نیاز برای مطالعه پارامترهای زیستی شامل درصد پوشش و تنوع زیستی کفزیان، تراکم و تنوع ماهیان، میزان شیوع و انواع بیماری های مرجانی و گستردگی سفید شدگی و مرگ و میر مرجان ها با فیلمبرداری و عکاسی بر روی ترانسکت های ثابت و ماندگار در مناطق مورد مطالعه نیز ثبت شد.

جهانگیر واجد سمیعی سرپرست تیم زیست شناسی طرح مذکور در مورد وضعیت مرجان های مورد مطالعه، اظهار داشت: این آنومالی دمایی اثرات منفی بر سلامت اجتماع مرجانی جزیره خارکو داشته است، به رغم اینکه در مرحله بررسی اولیه داده های جمع آوری شده هستیم، به نظر می رسد که آنومالی دمایی تابستانه موجب مرگ و میر وسیع مرجان ها در حاشیه غربی جزیره خارکو شده است.

محققان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی بر این باورند که با تحلیل داده های به دست آمده از اندازه گیری های میدانی، آزمایشگاهی و داده های ماهواره ای، قابلیت ارایه تصویری از وضعیت فعلی پارامترهای اصلی مرتبط با تغییر اقلیم (یعنی پدیده های گرمایش جهانی و اسیدی شدن دریاها) در بخش های ایرانی خلیج فارس به وجود آمده است تا میزان تاثیر احتمالی این پارامترها بر تغییرات مکانی ساختار جوامع مرجانی و مقاومت آنها در برابر سفید شدگی، مشخص شود.

در این تحقیق میدانی، آرش شیروانی و جهانگیر واجد سمیعی از (گنجینه های نوین زیست قشم)، ابوالفضل صالح و احمد عرب زاده از (پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی وعلوم جوی) همکاری داشته اند.