به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خجسته عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابت از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: از وزیر کشور خواسته‌ایم که لایحه جامع انتخابات را متناسب با سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری تنظیم و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

وی با اشاره به بررسی سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری ادامه داد: دستگاه های مسئول در زمینه انتخابات همه باید بر اساس این چارچوب عمل کرده و برنامه ریزی ها و تصویب قوانین در ارتباط با انتخابات در این راستا باشد.

خجسته با بیان اینکه این سیاست ها به نوعی نقشه راه کشور در زمینه برگزاری انتخابات را ترسیم کرده است، ادامه داد: از وزیر کشور خواسته ایم لایحه جامع انتخابات را متناسب با سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری تنظیم و برای تصویب مجلس شورای اسلامی ارسال کنند تا یک بار برای همیشه به مسائل و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد رسیدگی و آن‌ها را حل کنیم.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در یکی از بندهای این سیاست‌های کلی به موضوع اهمیت شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی اشاره شده است، گفت: ‌این بند مهمی است و باید دستگاه های نظارتی نیز وظیفه شان را در این ارتباط به خوبی انجام دهند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به موارد دیگری از سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، اشاره و تصریح کرد: ‌ایشان در سیاست های ابلاغی مربوط به انتخابات، ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان را ممنوع اعلام کرده اند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در این سیاست‌های ابلاغی بر اهمیت بهره گیری از فناوری های نوین جهت برگزاری انتخابات و شفاف سازی در این زمینه اشاره شده است، ادامه داد: با توجه به ابلاغ این سیاست ها مجلس باید وظیفه نظارتی خود در مورد انتخابات را به صورت جدی تر انجام دهد.

خجسته با بیان اینکه در این سیاست ها تاکید شده است، که رقابت بین کاندیداها باید بر اساس برنامه باشد خاطر نشان کرد: در همین چارچوب احزاب باید در کشور قوی شوند و برای انتخاب کاندیداهای مورد نظرشان از سوی مردم در جریان انتخابات، برنامه ارائه کنند و بعد از برگزاری انتخابات نیز در ارتباط با اجرای برنامه هایشان، پاسخگو باشند.