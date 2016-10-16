کمک به توسعه و احداث چهارباب مدرسه علمیه در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع بررسی احداث ۴ حوزه علمیه در چهارگوشه شهر تهران موضوع یکی از دستورات جلسه شورا بود که با رای اعضای شورای شهر تهران مقرر شد شهرداری کمک خود را برای ساخت این حوزه های علمیه با مشارکت همه جانبه مردم انجام داده و مدیریت آن توسط مرکز مدیریت حوزه علمیه انجام گیرد.



عبدالمقیم ناصحی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص گفت: با توجه به درخواستی که رئیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه داشت طرحی نوشته شد به دلیل مواجهه شهر تهران با کمبود حوزه های علمیه در چهار گوشه تهران ۴ حوزه علمیه ایجاد شود.



غلامرضا انصاری در همین خصوص با تاکید بر موافقت خود با ساخت حوزه علمیه در شهر تهران گفت: نقطه اوج مذهب تشیع تکیه بر مردم است و برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی در طول سالیان نشان دهنده این موضوع است.



وی اظهار داشت: با توجه به اینکه انجام تمامی فعالیت ها تنها توسط یک نهاد همچون شهرداری انگیزه مشارکت را از مردم می گیرد باید نسبت به این موضوع توجه شود.



مجتبی شاکری، عضو شورای اسلامی شهر تهران در همین خصوص گفت: ایجاد چهار حوزه علمیه در شهر تنها حداقلی برای تهران است که دارای مکتب فلسفی بوده است.



وی با اشاره به حوزه های علمیه تهران و روند از بین رفتن و یا تغییر کاربری آنها اظهار داشت: تاریخ نشان می دهد که بزرگترین حوزه های علمیه توسط حکومت ایجاد شده است ضمن اینکه شهرداری از مردم جدا نبوده و متولی مال مردم است.



وی به تهاجم فرهنگی اشاره کرد و گفت: شورا در خصوص ایجاد ۴۰۰ مسجد در مقیاس محلات شهر تهران مصوبه ای داشت که این مساجد نیاز به علمایی دارند که باید در محلی تعلیم داده شوند که در واقع همان حوزه های علمیه است.



وی در پایان در قالب پیشنهادی گفت: برخی از حوزه های علمیه در حوزه ساخت مراحلی را طی کرده اند که می توان پس از بررسی، بودجه ای را برای آنان در نظر گرفت تا در سال جاری اقدامی در این خصوص انجام شده باشد.



محسن سرخو نیز در همین خصوص در قالب پیشنهادی اظهار داشت: باید نامی که قرار است بهره بردار این حوزه ها باشد از همان ابتدا در متن مصوبه آورده شود.



محسن پیرهادی، عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تفاوت های میان حکومت های اسلامی و غیر اسلامی گفت: ایجاد حوزه های علمیه از وظایف حکومت اسلامی است و مساجد و حوزه های علمیه ابزارهای حکومت به شمار می روند.



پرویز سروری نیز در همین خصوص اظهار داشت: بررسی ها نشان از سرمایه گذاری دشمنان اسلام بر روی حوزه های علمیه دارد و ایجاد وهابیت، داعش و طالبان از داخل حوزه های علمیه وهابیت بوده است.



وی با اشاره به هزینه مورد نیاز برای ساخت مسجد و حوزه علمیه اظهار داشت: ایجاد مساجد و حوزه های علمیه تنها با استفاده از توان مالی مردمی امکان پذیر نیست و حتما باید حکومت آنها را در این خصوص یاری کند.



وی با بیان اینکه ایجاد حوزه های علمیه می تواند زمینه ساز سلامت معنوی در جامعه شود اظهار داشت: این شکل خوشی ندارد که در شهری ۱۲ میلیون نفری حوزه علمیه نداشته باشیم و ایجاد ۴ حوزه علمیه حداقلی برای این جمعیت است.



علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در همین خصوص با اشاره به وظایف مدیریت شهری در خصوص مساجد و حوزه های علمیه پیشنهاد داد تا این موضوع در قالب کمک به ساخت قرار گیرد.



در نهایت این موضوع با رای اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

نخستین دستور جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران به بررسی یک فوریت طرح "اصلاحیه دستورالعمل اعزام ماموران و هیات های شهرداری به خارج از کشور" اختصاص داشت که با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید.



علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص این طرح گفت: هم اکنون دو عضو شورای اسلامی شهر تهران در کمیته ای که به این منظور ایجاد شده است عضو هستند و این اعضا با توجه به نواقص موجود طرحی کنونی را ارائه کرده اند.



وی اظهار داشت: این طرح با ۲۵ امضا و با هدف ایجاد نظم بیشتر برای این موضوع به صحن شورای شهر ارائه شده است.



دیگر دستور جلسه امروز شهر تهران به بررسی موضوع لایحه "پیشگیری و مقابله با گردو غبار در شهر تهران" اختصاص داشت که پس از ارائه گزارش توسط کمیسیون مربوطه و با توجه به ارائه آئین نامه اجرایی جدید توسط دولت مقرر شد این لایحه به کمیسیون های سه گانه بازگشت داده شود تا اصلاحات نهایی با توجه به آئین نامه جدید دولت بر روی آن اعمال شود.