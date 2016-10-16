چهارمین نمایشگاه گل و گیاه در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نمایشگاه گل و گیاه و اولین نمایشگاه گیاهان دارویی ظهر یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین افتتاح شد.

این نمایشگاه ها در فضایی به مساحت ۳۶۰۰ متر مربع با مشارکت بیش از ۱۰۰ فعال و تولید کننده در حوزه های گل و گیاه، گل های زینتی و آپارتمانی، گیاهان دارویی و همچنین در حوزه صنایع دستی برگزار شده است.

مشارکت کنندگان از استان های اصفهان، تهران، البرز، زنجان، همدان، یزد، کرمان، خراسان رضوی، قزوین و ... محصولات و تولیدات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده اند.

چهارمین نمایشگاه گل و گیاه، تجهیزات گلخانه ای و باغبانی و اولین نمایشگاه گیاهان دارویی همزمان با هشتمین نمایشگاه صنایع دستی از امروز تا ۳۰ مهر ماه از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۲۱:۳۰ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره)، جنب صدا و سیما پذیرای بازدید علاقمندان است.