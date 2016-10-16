بیانیه نشست تخصصی اقتصاد سبز و بخش خصوصی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، بیانیه نشست تخصصی «اقتصاد سبز و بخش خصوصی» که توسط کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران برگزار شد، انتشار یافت.

متن بیانیه بدین شرح است:

با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی مبنی بر حفاظت از محیط زیست به عنوان وظیفه عمومی و نیز سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای گسترش اقتصاد سبز و سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی بالاخص در خصوص محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، حرکت به سمت اقتصاد سبز امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. طبق لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از ۸ درصد رشد سالانه در این برنامه، معادل ۳۳ درصد آن بایستی از محل بهره‌وری تامین شود که با هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌های دولت این نسبت حفظ و جهت‌گیری بهره‌وری نیز سبز باشد (کارآیی آب، انرژی، خاک، و ...). همچنین در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه ششم بر کاهش مصرف انرژی نیز تاکید شده‌است. اما آنچه مسلم است جهت تحقق این امر مهم و برای از بین بردن شکاف سرمایه‌گذاری سبز می‌بایست به تجهیز تأمین مالی بخش خصوصی جهت تضمین رشد سبز پایدار اقدام کرد.

از این رو، محورهای زیر به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست، توسعه پایدار و گسترش اقتصاد سبز از سوی اتاق ایران مورد تاکید قرار می‌گیرد و خواستار پیگیری و اجرایی کردن محورهای زیر از طریق ارگان های مرتبط است:

بند ۱-تدوین برنامه جامع و نقشه راه اقتصاد سبز و بازبینی و بازنگری قوانین و مقررات در راستای اقتصاد سبز با همکاری بخش خصوصی به نمایندگی اتاق ایران و دستگاه های دولتی ذی ربط

بند ۲-تغییر نگرش رشد اقتصادی با حرکت از رشد کمی به رشد کیفی و لحاظ شاخص های توسعه پایدار و تاکید بر حکمرانی خوب در راستای تحقق رشد سبز و بهره وری سبز

بند ۳- برنامه ریزی و گسترش آموزش اقتصاد سبز در کلیه سطوح آموزشی کشور

بند ۴-تنظیم سیاست های پولی و اعتباری در راستای تحقق اهداف اقتصاد سبز با تاکید بر تامین مالی سبز (نظیر اعتبار سبز، سهام سبز، اوراق سبز و بیمه سبز و ...)

بند ۵- تنظیم سیاست های مالی و مالیاتی در راستای تحقق اهداف اقتصاد سبز با تاکید بر اصلاح و رفع آلودگی از بنگاه های آلاینده و حفظ محیط زیست (نظیر مالیات سبز، یارانه های سبز و ...)

بند ۶- تنظیم حسابداری سبز و محاسبه رشد سبز در چارچوب حساب های ملی کشور

بند ۷- توسعه و پایش مشاغل سبز، سبز سازی مشاغل موجود و ظرفیت سازی جهت توسعه سرمایه گذاری ها در مسیر کسب و کارهای سبز

بند ۸- توسعه فعالیت های دانش بنیان با تاکید بر حکایت از فناوری ها، نوآوری ها و کارآفرینی سبز در راستای تحقق اهداف اقتصاد سبز

بند ۹- فراهم کردن بستر های لازم جهت ارتقا سرمایه های اجتماعی و فرهنگ سازی در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی همه آحاد جامعه در راستای تحقق اهداف اقتصاد سبز

بند ۱۰- تقویت صندوق ها و اختصاص منابع مالی برای سرمایه گذاری در ایجاد و گسترش مشاغل سبز از محل عوارض آلایندگی و استفاده از منابع مالی بین المللی

بند ۱۱- رفع موانع موجود در تجارت کربن برای ایجاد منابع مالی کافی و قابل اعتماد جهت پروژه های سبز

بند ۱۲- گسترش استاندارد سازی روزآمد و بهره گیری از ابزارهای نظارتی موثر برای پایش حرکت به سوی اقتصاد سبز

این نشست ۸ شهریورماه امسال برگزار شده بود اما بیانیه آن روز گذشته رسانه ای شد.