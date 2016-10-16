۴ میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان بوشهری پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد بوشهر، محمد علی مهیمنیان‌پور با اشاره به اینکه وام‌های کارگشایی از محل باز پرداخت اقساط و اعتبارات مصوب است، افزود: در شش ماهه نخست سال جاری ۴ میلیارد و ۹۵ میلیون ریال تسهیلات کارگشایی به ۲۱۰ خانوار زیر پوشش پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه این رقم نسبت به مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است، یادآور شد: هدف از پرداخت تسهیلات خوداشتغالی توانمندسازی مددجویان است و امیدواریم که بتوانیم زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و رونق تولید در جامعه و خودکفا کردن جامعه هدف کمیته امداد باشیم.

مدیر کمیته امداد منطقه یک بوشهر با اشاره به اینکه برای اشتغالزایی افراد جامعه نیاز به همکاری همه مسئولان است، عنوان کرد: استعدادسنجی، ارایه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مورد علاقه مددجویان، پرداخت تسهیلات، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی توسط ناظران حوزه خودکفایی و کمک به امر بازاریابی و فروش محصولات تولیدی مددجویان از جمله فعالیت‌های این نهاد در بخش اشتغال است.