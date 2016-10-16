به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری خمین، سید مهدی ساداتی با اشاره به اینکه سازندگی شهرستان خمین در سایه اتحاد، انسجام و همدلی مردم و مسئولان محقق خواهد شد، اظهار داشت: دهیاران و شوراهای اسلامی رابط بین مردم و دولت هستند و در انتقال مسائل و مشکلات روستاها به دولت نقش موثری ایفا می کنند.

وی افزود: دهیاران و شوراهای اسلامی به عنوان نهادهای مردمی ومحلی می توانند با سیاست گذاری، مدیریت و اجرای برنامه های مختلف آموزشی، توسعه زیرساخت های لازم و کمک به جذب منابع مالی در توسعه روستاها نقش آفرینی کنند.

فرماندار خمین با اشاره به معضل بیکاری به عنوان مهم ترین دغدغه مسئولان شهرستان و با تاکید بر لزوم ایجاد اشتغال به ویژه در روستاها بیان کرد: ایجاد اشتغال و کسب و کار در روستاها تاثیر به سزایی در تامین امنیت اجتماعی و کاهش مهاجرت به شهر دارد و از شکل گیری مشاغل کاذب در شهر جلوگیری می کند.

ساداتی با اشاره به لزوم مشارکت و تعامل مردم برای سازندگی شهرستان، افزود: سازندگی شهرستان در سایه اتحاد، انسجام و همدلی مردم و مسئولان و دوری از تفرقه و سیاسی بازی محقق خواهد شد.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم جلب مشارکت مردم در توسعه روستاها گفت: مشارکت مردم در توسعه روستا و استمرار آن زمانی حاصل می شود که توسعه، توسط مردم و برای مردم باشد و برای فعال کردن مردم در فرآیند توسعه، جلب اعتماد و باور آنها به امکان پذیر بودن توسعه ضروری است.

فرماندار خمین در ادامه با اشاره به اقدامات دولت یازدهم برای توسعه و آبادانی روستاها افزود: علی رغم کمبود اعتبارات و منابع مالی و با تعامل میان اعضای شوراها و مدیران شهرستان خوشبختانه در بیشتر روستاهای خمین عملیات عمرانی در حال پیگیری است.