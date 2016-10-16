۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۳

فرماندار خمین:

توسعه و اشتغالزایی در روستاها با جلب مشارکت مردمی محقق می‌شود

خمین- فرماندار خمین گفت: ایجاد کسب و کار و درآمدزایی در روستاها عامل موثری در کاهش مهاجرت به شهر است که این مساله با جلب مشارکت مردمی برای توسعه روستاها محقق می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری خمین، سید مهدی ساداتی با اشاره به اینکه سازندگی شهرستان خمین در سایه اتحاد، انسجام و همدلی مردم و مسئولان محقق خواهد شد، اظهار داشت: دهیاران و شوراهای اسلامی رابط بین مردم و دولت هستند و در انتقال مسائل و مشکلات روستاها به دولت نقش موثری ایفا می کنند.

وی افزود: دهیاران و شوراهای اسلامی به عنوان نهادهای مردمی ومحلی می توانند با سیاست گذاری، مدیریت و اجرای برنامه های مختلف آموزشی، توسعه زیرساخت های لازم و کمک به جذب منابع مالی در توسعه روستاها نقش آفرینی کنند.

فرماندار خمین با اشاره به معضل بیکاری به عنوان مهم ترین دغدغه مسئولان شهرستان و با تاکید بر لزوم ایجاد اشتغال به ویژه در روستاها بیان کرد: ایجاد اشتغال و کسب و کار در روستاها تاثیر به سزایی در تامین امنیت اجتماعی و کاهش مهاجرت به شهر دارد و از شکل گیری مشاغل کاذب در شهر جلوگیری می کند.

ساداتی با اشاره به لزوم مشارکت و تعامل مردم برای سازندگی شهرستان، افزود: سازندگی شهرستان در سایه اتحاد، انسجام و همدلی مردم و مسئولان و دوری از تفرقه و سیاسی بازی محقق خواهد شد.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم جلب مشارکت مردم در توسعه روستاها گفت: مشارکت مردم در توسعه روستا و استمرار آن زمانی حاصل می شود که توسعه، توسط مردم و برای مردم باشد و برای فعال کردن مردم در فرآیند توسعه، جلب اعتماد و باور آنها به امکان پذیر بودن توسعه ضروری است.

فرماندار خمین در ادامه با اشاره به اقدامات دولت یازدهم برای توسعه و آبادانی روستاها افزود: علی رغم کمبود اعتبارات و منابع مالی و با تعامل میان اعضای شوراها و مدیران شهرستان خوشبختانه در بیشتر روستاهای خمین عملیات عمرانی در حال پیگیری است.

