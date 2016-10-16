به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری دیدار با مدیران استاندارد بوشهر با بیان اینکه استاندارد یک اصل مسلم جهان خلقت است، اظهار داشت: جهان خلقت با این استاندارد، برای کسانی که خردمند و اهل فهم و شعور هستند، آیه و طریق معرفت به خدا است.
وی با بیان اینکه یکی از بحرانهای زندگی بشر، تخریب استاندارد نظام آفرینش توسط انسان است، تأکید کرد: در اجزاء زندگی نیز همانند کلان آفرینش باید استاندارد مراعات شود.
آیت الله صفایی بوشهری اظهار داشت: متأسفانه همواره برخی انسانها با جهالت و اندیشه سودجویانه به دنبال این بودهاند که شیئی با کیفیت ضعیف تولید و با قیمت بالا به فروش برساند یا با عدم دانش و مدیریت لازم برای انجام کار روبرو بودهاند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر ادامه داد: محصول بدون استانداردهای لازم، جامعه را دچار آسیبهای فوق العاده جدی می کند.
وی در ادامه افزود: هر چه ما به پیش میرویم نیاز به استاندارد بیشتر میشود چون زندگی مدرنیته خود دچار آسیب است و ایجاد آسیب میکند و اگر استاندارد نباشد، این آسیب مضاعف میشود.
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه استاندارد در شرایط کنونی جهان یک ضرورت است، با اشاره به حوزه استاندارد در استان بوشهر، اظهار داشت: اداره استاندارد در استان بوشهر موفق بوده و کارها به شکل خیلی خوب پیش میرود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: هر مقدار که نظارت اداره استاندارد بیشتر و استانداردها نیز در کار و کالا بیشتر رعایت شود به همین مقدار به سود مردم است و بیشتر خوشحال و راضی خواهند بود.
وی در پایان با بیان اینکه بخش عظیمی از اقتصاد مقاومتی، مراعات حوزه استاندارد است، تصریح کرد: استاندارد در هندسه مدیریت استانی و شهری در همه لایهها از جمله برنامه ریزی، مدیریت، نظارت، بازتولید، کار و کالا باید مراعات شود.
