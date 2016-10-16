نان اردبیل متولی ندارد/ توقیف ۶۲۰ تن برنج هندی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت سید خلیل‌اللهی بعدازظهر یکشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه به بهانه روز جهانی غذا تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته متولی گری نان به سازمان غذا و دارو که خود به صورت مستقل عمل می‌کند داده شده است.

وی افزود: این در حالی است که دخالت هفت‌دستگاه اجرایی در موضوع کیفیت، کمیت، بهداشت، نوع پخت، آرد و گندم و حتی جوش‌شیرین موجب شده هیچ دستگاهی به صورت کامل مسئول نان نبوده و هر دستگاهی در هنگام بروز مشکل، فرافکنی داشته باشد.

معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان به ضرورت تجمیع مسئولیت‌های نظارت بر سلامت و بهداشت مواد غذایی در سازمان غذا و دارو تأکید کرد و گفت: لازم است این سازمان به صورت مستقل وارد عمل شود و با این وجود این مطالبه به مدت ۱۰ سال است به جایی نمی‌رسد.

سید خلیل‌اللهی بخشی از ارتقا بهداشتی مواد غذایی را بهبود آزمایشات کیفی دانست و تأکید کرد: به منظور دست‌یابی به این مهم سال گذشته ۱۲ میلیارد ریال تجهیزات آزمایشگاهی خریداری شده است.

وی افزود: سالانه ۱۱ هزار نمونه مواد غذایی مورد آزمایش قرار می‌گیرد و در مجموع نزدیک به پنج هزار آزمایش در طول یک سال انجام می‌شود.

معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان بخشی از نتایج این آزمایشات را شناسایی مواد غذایی تقلبی و تاریخ گذشته دانست و تأکید کرد: سال گذشته با وجود مقاومت فرد متخلف رقم قابل‌توجهی عسل تقلبی در استان شناسایی شد.

به گفته سید خلیل‌اللهی همچنین ۶۲۰ تن برنج هندی تاریخ مصرف گذشته در سال گذشته شناسایی شد که در چند برند به عنوان برنج هندی به فروش می‌رسید.

وی به توقیف ۱۰ کامیون یخمک، نوشمک و خامک اشاره کرد و گفت: علاوه بر این با آزمایشات صورت گرفته ۲۲۷ تن گندم غیر قابل مصرف انسانی نیز توقیف شده است.

جمع‌آوری عسل تقلبی بین‌راهی خلأ قانونی دارد

معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان با بیان اینکه عسل‌های به فروش رفته در حاشیه جاده مورد تائید نیست، اضافه کرد: در شورای سلامت هشت جلسه با حضور نمایندگان ۴۰ دستگاه اجرایی این موضوع را بررسی کرده‌اند اما جمع‌آوری عسل‌ها خلأ قانونی دارد.

سید خلیل‌اللهی افزود: در نهایت تصمیم بر این بوده راه و شهرسازی به جمع‌آوری عسل فروشی‌ها اقدام کند و فاصله ۲۲.۵ متری حریم جاده مانع فروش عسل شود.

وی با یادآوری برخورد فیزیکی فروشندگان با کارشناسان غذا و دارو در سال‌های گذشته اضافه کرد: متأسفانه دغدغه عسل تقلبی جدی و به حق است اما علوم پزشکی اختیار قانونی نداشته و تنها می‌توانیم نمونه‌برداری کنیم.