دستگیری عامل برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب بانکی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی همدان، اکبر امینی اظهار داشت: در پی مراجعه شهروند همدانی با در دست داشتن مرجوعه‌ای قضایی مبنی بر برداشت اینترنتی غیر مجاز به پلیس فتا، رسیدگی به این موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه از شاکی مشخص شد نامبرده به دنبال دریافت پیامک‌های کسر وجه، پس از مراجعه به بانک متوجه برداشت غیر قانونی وجه از طریق موبایل بانک و توسط فردی ناشناس از حسابش شده است.

رئیس پلیس تولید و تبادل اطلاعات انتظامی استان همدان عنوان کرد: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و بکار گیری شگرد های خاص پلیسی، مجرم را شناسایی و پس از اخذ دستور مقام قضایی نامبرده را دستگیر کردند.

وی گفت: متهم که از دوستان شاکی است در بازجویی‌های فنی به بزه انتسابی اقرار و هدف از این کار را کسب منافع مالی عنوان کرد.

امینی در ادامه از دستگیری متهمی دیگر در پی تهدید و اخاذی از طریق شبکه اجتماعی خبر داد و افزود: نامبرده که با شماره تلفنی ناشناس به طور پیوسته از طریق ارسال پیامک های مکرر اقدام به ایجاد مزاحمت برای فردی می کرد، با پیگیری های کارشناسان پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.

وی در پایان ضمن اعلام اینکه متهم برای انجام مراحل قانونی به دادسرا فرستاده شد از شهروندان خواست در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در فضای مجازی، موضوع را با شماره تلفن ۲۱۸۲۶۷۴ در میان بگذارند