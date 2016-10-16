جانمایی گود جدید دفن نخاله ساختمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران(سامات)، حسین بیگلری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس در حاشیه این جلسه گفت: با توجه به وجود دو گود نخاله جهت جمع آوری و دفن نخاله های ساختمانی غرب استان تهران در این شهرستان و پر شدن گودهای مذکور، جانمایی گود جدید توسط بخشداری مرکزی در محل مناسب پس از اخذ موافقت از دستگاههای ذیربط از مصوبات مهم این جلسه بود.

وی با بیان اینکه انتخاب محل دفن پسماندها یکی از مراحل مهم در مدیریت پسماندهای جامد شهری است افزود: با توجه به اثرات مخرب محیط زیستی، اقتصادی و اکولوژیکی این محل ها، انتخاب محل دفن حتی برای نخاله های ساختمانی باید با دقت و طی یک فرآیند علمی صورت گیرد.

بیگلری اظهار داشت: تخلیه غیر مجاز نخاله های ساختمانی در سطح این شهرستان با توجه به موقعیت قرار گیری شهرستان و وجود مسیرهای مواصلاتی از معضلات زیست محیطی این منطقه می باشد و در صورت عدم اقدام بموقع جهت جانمایی و تعیین گود جدید معضلات زیست محیطی در منطقه افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه این اداره موضوع تخلیه نخاله های ساختمانی را در اولویت های کاری خود دارد تصریح کرد : طبق ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند، وسایل تخلیه کننده نخاله‌ها و زباله‌های ساختمانی در مراکز غیر مجاز، به یک تا ۱۰ هفته توقیف محکوم می‌شوند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس تصریح کرد: شهرداری‌ها نقش مهمی در جلوگیری از حمل زباله های ساختمانی و ریختن آن در مراکز غیرمجاز دارند و می توانند در این حرکت همراه خوبی با اداره حفاظت محیط زیست باشند.