به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز(یکشنبه) در همایش تسخیر لانه های جاسوسی مجازی استکبار جهانی که در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه ما امروز وارد فضایی شدیم که آگاهی بخشی آزادی بخشی است، گفت: دشمن متوجه خطر شده که اگر گردان های آگاهی بخشی در سراسر جهان شکل گیرد سرنوشت افکار عمومی متفاوت خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه سلطه اساسا در اختیار نا آگاهی است افزود: جبهه سلطه همیشه خودآگاهی است اما این جبهه در جریان نهضت امام خمینی(ره) شکست خورد.

رحیم پور ازغدی با بیان اینکه ما هنوز در فضای رسانه ای در حد دشمن نیستیم عنوان کرد: امروز در ارتش های عربی گردان های سایبری فعال هستند که وظیفه علنی آنها جاسوسی و وظیفه پیچیده تر آنها ایجاد زاویه نگاه خاص فرهنگی و ایجاد هژمونی فرهنگی است.

وی گفت: امروز در فضای مجازی هالیودی، تک صدایی و گفتمان واحد از مرکزیت واحد وجود دارد اما عده ای تصور می‌کنند این هزاران شبکه پیام های مختلف دارند در حالی که تمام این دشبکه ها یک پیام را منتقل می کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: افرادی که با رسانه آشنا بوده و سواد دینی و رسانه ای داشته باشند باید در عرصه رسانه ای کشور ورود کرده و فضای رسانه ای دنیا را از تک بعدی خارج کنند.

رحیم پور ازغدی با اشاره به اینکه آنچه دشمن هدف قرار داده را ما نیز باید هدف قرار دهیم ادامه داد: ما در حوزه فرهنگ با مسائل بسیاری مواجه هستیم. باید در فضای مجازی کاری کرد که این محتواها با ظاهری زیبا و بسته بندی های تمیز در اختیار مخاطب قرار گیرد نه مثل زعفران ایرانی که به اروپا رفته و با بسته بندی زیبای آنها به تمام دنیا صادر می شود.

وی افزود: موتور های جستجو امروز ما را مدیریت می کنند؛ همین موتورهای جستجو کاملا ایدئولوژیک و هدفمند هستند.

ازغدی تصریح کرد: اهداف دشمن در استفاده از این ابزار رسانه ای، کنترل نخبگان، سبک سازی اندیشه انسانها، تغییر زبان و ذهن و زیر سوال بردن قدرت تشخیص درست از نادرست است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امروز تنها نهضتی که می‌تواند فضای رسانه ای دنیا را دو قطبی کند انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی یک مبنا و یک گفتمان تازه است.

وی با بیان اینکه هژمونی و سرکردگی نفوذ واقعیتی است که به واسطه آن باید از گوش و چشم دشمن ببینیم و بشنویم، تاکید کرد: مهمترین پادزهر نفوذ دشمن آگاهی است.