۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۶

محسن رضایی رئیس کمیته کرسی های نظریه پردازی دانشگاه دفاع ملی شد

محسن رضایی به عنوان رئیس کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزه­ مطالعات نظامی، دفاعی-امنیتی و مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، طی حکمی سردار سرلشگر دکتر محسن رضایی به عنوان رئیس کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزه­ مطالعات نظامی، دفاعی-امنیتی و مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی منصوب شد.

به موجب این حکم نظارت بر فرایند اجلاسیه های نظریه پردازی با حضور ناقدان و داوران، برنامه ریزی برای گفتمان سازی نظریه پردازی در حوزه های دفاعی و امنیتی، بررسی طرحنامه های علمی و انتخاب شورای داوران و ناقدان و... از جمله وظایف این کمیته است که ریاست آن بر عهده سردار محسن رضایی است.

