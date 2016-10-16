به گزارش خبرنگار مهر، علی علیخانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای مسکن لرستان با بیان اینکه از ۴۳ هزار ۸۹۴ واحد مسکن مهر در استان لرستان تا به حال ۳۶ هزار و ۱۶ واحد به بهره‌برداری رسیده است، اظهار داشت: دو هزار و ۸۳۳ واحد از این تعداد طی سال جاری و در هفته دولت به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه طی نیمه اول سال جاری ۹۲ درصد برنامه شش ماهه ساخت مسکن مهر محقق شده است، افزود: تعداد واحدهای باقی مانده مسکن مهر در لرستان هفت هزار و ۸۷۸ واحد است.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه در شش ماه دوم سال ۹۵ و همچین سال ۹۶ حدود چهار هزار و ۴۰۱ واحد مسکن مهر باید احداث شود عنوان کرد: تعداد واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی استان حدود هزار و ۶۵۱ واحد است.

علیخانی با بیان اینکه هزار و ۱۸۴ واحد مسکن مهر نیز مربوط به تعاونی ارتش است، تصریح کرد: در صورت صلاح دید این تعداد واحد از برنامه مسکن مهر خارج شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ارزانترین قیمت هر متر ساختمان تکمیل شده در هر شهری کمتر از یک میلیون تومان نیست، گفت: این در حالیست که در استان واحدهای تکمیل شده مسکن مهر را متری ۶۰۰ هزار تومان به فروش می رسانیم.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در مسکن مهر فضایی که برای آموزش پیش بینی شده را با مشارکت نوسازی مدارس اجرایی خواهیم کرد و در حال حاضر آمادگی لازم را نیز برای این کار داریم.

علیخانی با بیان اینکه ایجاد فضای سبز در مسکن مهر با مشارکت شهرداری انجام می شود، تصریح کرد: اقداماتی از قبیل آسفالت معابر، آماده سازی، جدول بندی و ... بر عهده راه و شهرسازی استان است که آن ها را انجام خواهیم داد.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان اضافه کرد: راه و شهرسازی لرستان در حال احداث حدود ۴۰ واحد تجاری است که به صورت مشارکتی ساخته و در صورت آماده شدن آن ها را واگذار خواهیم کرد.