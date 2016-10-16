سال گذشته ۴۱ تن کالا از اصفهان جابجا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صفا تاج، ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: در شش ماهه نخست امسال جابجایی بار نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش پیدا کرد و این در حالی است که جابجایی مسافر در این مدت شش درصد کاهش داشته است.

وی بیان داشت: سال گذشته نزدیک به ۴۱ تن کالا از اصفهان حمل شد که امسال با افزایش هفت درصدی حمل بار مواجه بودیم که برخی از اتوبوس‌ها حتی تا ۲۵ روز هم در سالن‌های اعلام بار منتظر بارگیری هستند.

معاون حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: هر مسافر اجازه حمل ۴۰ کیلو بار با خودرو دارد بنابراین این میزان برای هر اتوبوس تا یک هزار و ۶۰۰ کیلو است.

معاون راهداری اداره کل حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان نیز در این نشست اعلام کرد: اکثر حوادث جاده‌ای نه به دلیل بد بودن جاده باشد بلکه به خاطر عوامل انسانی است به طوری که در مصاحبه ای که از افراد تصادف دیده کردیم اعلام شد به دلیل هموار بودن جاده با سرعت بالا رفتیم و گرفتار تصادف شدیم.

دادخواه با اشاره به اینکه آسفالت کردن راه‌ها و لکه گیری در جاده‌ها یکی از اولویت‌های اصلی ما است که طی سال های اخیر به آن اهتمام داریم، ادامه داد: واژگونی، خواب آلودگی یکی از عوامل اصلی تصادفات جاده‌ای است.

وی در ارتباط با علائم کم راهنمائی و رانندگی در جاده اصفهان کاشان، گفت: با توجه به اینکه این جاده در دست بخش خصوصی است بنابراین ما نیز واقف به کم بودن علائم راه هستیم اما در اولویت اول آسفالت را قرار دادیم و پس از آن علائم را باید با پیمانکار بخش خصوصی انجام دهیم.

معاون راهداری اداره کل حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان به جاده بادرود- کاشان- اردستان – نائین اشاره کرد که در صورت تخصیص اعتبار این جاده را که بیشترین تصادفات را دارد، اصلاح خواهیم کرد و افزود: در تاسوعای امسال ۱۸ کیلومتر این جاده زیر عبور رفت .