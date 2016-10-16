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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۷

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز خبر داد

ثبت نام ۱۰۷۰ واحد صنعتی و تولیدی البرز برای دریافت تسهیلات

ثبت نام ۱۰۷۰ واحد صنعتی و تولیدی البرز برای دریافت تسهیلات

کرج - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز از ثبت نام یک‌هزار و ۷۰ واحد صنعتی و تولیدی استان برای دریافت تسهیلات بانکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید معاون وزیر صنعت از واحدهای شهرک صنعتی بهارستان کرج، اظهار کرد: امروز مشکلات شش واحد صنعتی و تولیدی استان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شد.

موفق ادامه داد: امروز با حضور معاون وزیر صنعن واحد صنعتی ساخت لوله با سرمایه گذاری ۱۷ میلیارد تومانی و فاز توسعه واحد صنعتی تولید دستگاه های پرس با سرمایه گذاری ۸۰ میلیون تومانی بهره برداری شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز از نشست با تشکل ها و مدیران صنعتی استان خبر داد و گفت: امید است دستاوردها و مصوبات خوبی برای خدمت رسانی بهتر و بیشتر به بخش صنعت و معدن استان را شاهد باشیم.

وی وضعیت صادرات در استان را مناسب ارزیابی کرد و افزود: سال گذشته ۱۰ درصد واحدهای نمونه کشوری متعلق به استان البرز بود.

موفق خاطرنشان کرد: با توجه به قرار گرفتن در روز جهانی صادرات، مراسمی در همین خصوص برگزار خواهد شد و هم اکنون نیز در حال ارزیابی اطلاعات واحدهای صادراتی برای انتخاب واحدهای نمونه هستیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز افزود: تاکنون هزار و ۷۰ واحد تولیدی در استان برای اخذ تسهیلات ثبت نام کرده اند که ۵۰۰ مورد در کارگروه تسهیل به تصویب رسیده و ۴۱۷ مورد به بانک ها ارجاع شده اند.

وی در ادامه گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی استان پرداخت شده که این امر در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: ۸۰۰ واحد نیز در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته اند که ۶۰۰ مصوبه برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی اجرایی شده است.

کد مطلب 3797245

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